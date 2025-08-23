La Macarena se prepara para un "caos total": "Es el inicio del Metro y ya está siendo desesperante"

Cuando Daniel Astolfi, José Luis Rodero, Junior Mejías o Montse Hernández suben la persiana de sus negocios y miran hacia atrás la avenida Doctor Fedriani que llevan viendo durante más de diez años ya no es la misma. Sus caras no son de felicidad, son de preocupación, porque saben que muchos de los clientes habituales ya no van a volver y las ganancias del día no van a ser las mismas que antes. En esta arteria fundamental del barrio y su continuación por la calle San Juan de Ribera llevan con cortes de tráfico desde comienzos de julio por la llegada de las obras del metro de la línea 3, únicamente por una primera fase de desvíos de servicios. Y ya tienen carriles cortados, vallas tapando comercios y pasos que cruzaban de una acera a otra, paradas de autobús cambiadas, y un ambiente constante de ruido y polvo. Por eso, cuando incremente la intensidad de los trabajos en septiembre y octubre, se temen lo peor.

"El caos va a ser total. Esto es solo el principio, es desesperante", cuenta a este periódico Daniel Astolfi, a cargo de Bicicletas Astolfi y portavoz de la plataforma ciudadana '¡El Metro Así No!'. "Estamos a la expectativa de que, como es agosto y es mes raro, queremos ver si en septiembre la cosa mejora de facturación. Pero creemos que no va a ser así. Los problemas de movilidad nos afectarán negativamente. No hay ningún factor positivo para pensar diferente", vaticina este vecino de la Macarena. Para el próximo martes 26 de agosto, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía ya han anunciado nuevos cortes, que se extenderán hasta octubre. Y así seguirá la tendencia, cada vez habrá más restricciones, hasta el cierre casi total de la avenida en octubre.

Atasco en la avenida Doctor Fedriani, en el barrio de la Macarena, por las obras de la línea 3 / Jorge Jiménez

En los negocios de barrio siempre existe un sentimiento de fidelidad, pero hasta cierto punto. Si sueles desplazarte desde otras partes de la capital o la provincia y ahora sabes que vas a tener que sudar para encontrar aparcamiento u olvidarte del reloj en caso de ir en autobús, te lo piensas dos veces. José Luis Rodero, por ejemplo, vive de su taller Rodero Motor, que depende básicamente de que lleguen coches a su puerta. "Ya han dejado un carril y me está afectando. Llegan los clientes de toda la vida, pero los nuevos, los que son de paso, ya no", lamenta. "Estamos cansados de responder. No sabemos todavía lo que va a pasar", afirma, porque "las paradas de autobús han cambiado y todos los vecinos nos preguntan". "Dime qué puede uno esperar de un taller...", continúa.

Basta con un paseo por la zona, alrededor del Hospital Macarena y del Parlamento de Andalucía, para comprobar el aumento del tráfico en hora punta o un paisaje levantado por las excavadoras. Junior Mejías lleva 12 años en su peluquería, y atiende a sus clientes junto a dos trabajadores más. "No podemos parar. Habría que reducir el trabajo y mis compañeros tienen familia", transmite a El Correo de Andalucía. De momento ya ha notado un 20% menos de ganancias y espera que en septiembre aumente al 30%. "Todavía la gente no está de vuelta, pero ya muchos vehículos no entran hasta el establecimiento. Tenemos hasta un 40% de clientes de toda la vida que vienen de fuera y esos serán los que vengan menos, porque muchos vienen con prisa y solían aparcar en doble fila incluso, pero ya no se puede", describe.

Vecinos cruzando por la avenida Doctor Fedriani en uno de los pasos entre las obras / Jorge Jiménez

Ya no es solo retener a los clientes habituales, son los que dejar de incorporar. "Se están perdiendo clientes potenciales", coincide Astolfi. Explica que los coches que pasan por la avenida "no ven los negocios" porque "las vallas lo impiden y los clientes nuevos no nos ven". Por eso están notando "un descenso" en la afluencia de clientes, además de por la falta de aparcamiento o los cambios en Tussam.

La tienda de ropa Bambolea cumple 20 años. Montse Hernández, que saca adelante este negocio junto a sus dos trabajadores, afronta septiembre "con preocupación e incertidumbre", ya que agosto suele ser temporada baja y aún no está notando nada en las ventas. "Sobre todo lo que más ha cambiado es el tránsito de los autobuses, va a afectar mucho a los que venían de los pueblos y paraban aquí. Tenemos muchos clientes del hospital, que vienen de la Sierra Norte y barrios como San Jerónimo, Pino Montano o Sevilla Este. Pienso que nos va a hacer daño, ojalá me equivoque", asegura. Para anticiparse, están comenzando con la venta online. "Tenemos que adaptarnos a las obras, por si no vendemos presencialmente, porque lo último que contemplo es cerrar", explica, igual que en vez de invertir tanto irán más al día o por semana en vez de por trimestre.

"Es el corte más grande que hemos visto"

Montse Hernández es vecina de toda la vida de la Macarena, pero esto se aleja de cualquier otra cosa que hayan podido sufrir. "El día que esté el metro será muy bonito, pero a ver cuántos aguantamos. Este corte es lo más grande que hemos visto nunca. Hasta para tirar la basura, afecta a todo", cuenta. "También se nota en las aceras, por la noche están muy oscuros y es peligroso", añade Junior Mejías. "No se puede cruzar de un lado a otro según la zona, tienes que dar un rodeo de 10 minutos andando", dice José Luis Rodero.

Coincide Daniel Astolfi. "Los vecinos están indignados. Algunas personas mayores tienen que darle la vuelta a la manzana para tirar la basura. Una valla fija impide cruzar la avenida en 300 o 400 metros. Los vecinos de enfrente no se ven, son todo complicaciones".

Otras obras realizadas recientemente El Gobierno de Sanz ha acometido actuaciones en las calles León XIII, Fedra, Fausto, San Juan de la Salle, Venta de los Gatos, plaza de Pío XII, plaza José Espiau, Escultor Francisco Buiza, avenida Manuel del Valle, Artesanos Peluqueros, avenida de la Barzola, Camino de Cantalobos, Comunidad Extremeña, Algámitas, Fernández de Guadalupe (desde la avenida de la Cruz Roja hasta la calle José María Izquierdo) o la calzada en la calle de acceso al colegio San José Obrero.

La vuelta de vacaciones en la zona norte de la Macarena no se parecerá a ninguna otra que se haya vivido en el barrio en los últimos años, aunque no será el único punto que vivirá una transformación. También hay trabajos en el distrito en la calle Blanca Paloma y se ha aprobado el reasfaltado inminente de las vías Gaspar de Alvear y Bermúdez Plata.