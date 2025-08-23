El Puerto de Sevilla recibe más cruceros, pero menos pasajeros: entre enero y julio atracaron 45 buques

El Puerto de Sevilla registró la entrada de 45 cruceros y 10.155 pasajeros en los primeros siete meses del año. Esto supone un aumento de los buques en comparación con los datos registrados en 2024 y un retroceso en el número de viajeros.

En el global, los puertos andaluces recibieron entre enero y julio de 2025 un total de 595.749 pasajeros de cruceros, lo que representa un aumento del 8,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Durante estos siete meses, recalaron 435 buques, es decir, un 26,4 % más que en el mismo periodo 2024.

Según la información recopilada por Europa Press, destaca el Puerto de la Bahía de Algeciras (Cádiz). Fue el que más pasajeros recibió con un dato superior a los tres millones de personas, incluyendo tanto línea regular como cruceros. Esto supone una subida del 7,9% en este primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Menos pasajeros en Sevilla

Tras este puerto, que es el más importante a nivel autonómico, se sitúa el Puerto de la ciudad de Málaga, con 453.650 pasajeros, un aumento del 18 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Cádiz fue el tercer puerto más visitado en este primer semestre del año en Andalucía, aunque sufriendo un retroceso. El Puerto de la Bahía de Cádiz contabilizó 309.492 pasajeros, un 4,9% menos de lo que recibió el año anterior.

Detrás de estos puertos se encuentran otros con menor tráfico de pasajeros, como el Puerto de Almería, que contabilizó 432.984 pasajeros, lo que supone un descenso del 6,8 %, en Motril (Granada) se registraron 110.687 pasajeros, con un incremento del 1,2 %, mientras que Huelva recibió 29.337 pasajeros, un 13,6 % menos, y finalmente, el Puerto de Sevilla contabilizó 10.155 pasajeros, reflejando un descenso del 15,6%.

Más buques

En cuanto al tráfico de buques de crucero, los puertos andaluces también muestran variaciones significativas durante los siete primeros meses de 2025, destacando el Puerto de Málaga, que acumuló 172 buques, que consta como una subida del 44,5 %, seguido del Puerto de la Bahía de Cádiz, con 169 buques y un aumento del 12,7 %, mientras que Sevilla registró 45 cruceros, reflejando una subida del 18,4 %.

Detrás de estos, el Puerto de Motril (Granada) contabilizó 25 buques de crucero, con un incremento del 66,7 %, mientras que Almería registró 17 buques, reflejando una subida del 41,7 %, y finalmente, Huelva experimentó una bajada del 30 %, con un total de 7 buques durante este periodo.

España, 22 millones de cruceristas

Los puertos españoles han experimentado la llegada de 22.977.322 cruceristas en los siete primeros meses del año. Esto muestra una subida general del 6,5 %, destacando entre ellos los tres puertos más concurridos de pasajeros.

La lista nacional esta encabezada por Baleares, que recibió 5.476.682 pasajeros y registró un incremento del 1,2 %, situándose como el más importante del país. En segundo lugar se situó Santa Cruz de Tenerife, con 4.223.463 pasajeros y una subida del 10,6%, y en tercer lugar Barcelona, que contabilizó 3.068.728 pasajeros, con un aumento del 8,2%.

Finalmente, en cuanto al número de buques de crucero a nivel nacional, el puerto que más movimiento registró fue Barcelona, con 463 buques y una subida del 16,3%; seguido por Las Palmas, con 459 cruceros y un incremento del 31,1%, mientras que Baleares contabilizó 428 buques, reflejando una subida del 12% durante este periodo.