Sevilla convoca ayudas por 195.000 euros para proyectos dirigidos a la infancia y juventud en 2025

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Educación, Juventud y Edificios Municipales, ha puesto en marcha una nueva convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante el año 2025, dirigidos a la población infantil, adolescente y juvenil entre los tres y 30 años en la ciudad de Sevilla.

La delegada de Educación, Blanca Gastalver, ha destacado en una nota que "estas ayudas están encaminadas a la promoción del ocio saludable, la desconexión digital, apoyo a la etapa post educativa, promoción de las personas con altas capacidades y de promoción de la música. Cuatro modalidades para dirigir estas subvenciones hacia proyectos muy necesarios para niños y jóvenes de la ciudad, con la gran novedad de la inclusión de la infancia en estas ayudas que cuentan con una inversión de 195.00 euros".

En este sentido "este gobierno municipal recuperó en 2024 estas ayudas las ha impulsado, frente a los 50.000 euros que se destinaron en la etapa del anterior gobierno municipal. Con estas ayudas, el gobierno encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, afianza su apuesta decidida por los niños y jóvenes de Sevilla y por la retención de talento en nuestra ciudad, una de las prioridades de este equipo de gobierno", ha destacado Gastalver.

Cómo presentar la solicitud

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 19 de agosto y finalizará el próximo 22 de septiembre de 2025 (ambos inclusive). Podrán participar en la Convocatoria Pública de Subvenciones para proyectos infantiles y juveniles 2025, las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, que ejecuten o hubiesen ejecutado algún proyecto entorno a las modalidades más abajo detalladas, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información y solicitudes se encuentran pinchando en este enlace.