Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: "Deberían ir donde más pasen los peatones"

Encontrar un sevillano paseando por la avenida de la Constitución de Sevilla un sábado 23 de agosto a la una de la tarde es harto complicado. José Julio y Sonsoles se sienten extraños; "turistas en nuestra ciudad". Acaban de percatarse de la colocación de un toldo para dar sombra en esta calle. Les parece una buena noticia, aunque tiene sus sombras: "Una buena decisión, pero un poco tarde. Quizás se podría haber puesto a principios de primavera".

Más de un mes y medio después desde que comenzara su instalación, la cubierta se instaló este viernes 22 de agosto por la mañana en el lugar más cercano a Puerta Jerez. Los palos colocados en la zona más cercana a Plaza Nueva aún esperan su tela.

La colocación de estas lonas aéreas ha dejado distintos puntos de vista, además de por la fecha, por el lugar elegido: dan sombra a la parte central de la vía, por donde discurren las vías del tranvía. La expolítica andalucista Pilar González, incluso bromeaba en Twitter: "Minipunto y punto para quien pueda mostrar otra ciudad en el mundo con un tranvía bajo palio. Sólo Sevilla". La andalucista recordaba que "siempre es mejor con su mijita de guasa".

El lugar de colocación dejaba imágenes llamativas este sábado. La sombra en muchas ocasiones quedaba sin utilizar, ya que los carriles más utilizados por los peatones se encuentran en el exterior de esta vía. Incluso, algunos turistas trataban de hacerse una foto cuando el tranvía les hacía apartarse con relativa rapidez. La fotógrafa, que usaba un árbol para resguardarse de la sombra, explicaba que hubiera sido mejor colocarla "en las zonas por donde pasa la gente".

"Me gustaría en toda la avenida"

La acogida, a pesar de todo, ha sido celebrado por todos los viandantes del lugar. "Me parece perfecta", decía un bético de Alcalá de Guadaíra que ayer disfrutó de su equipo en La Cartuja. "Lo que me gustaría es que estuviera en toda la avenida, porque aquí en verano hace tela de calor. Todo lo que sea sombra en Sevilla, perfecto... Para los turistas. Y para los béticos, claro", terminaba bromeando.

Irene, Marina y Jose dan fe de ello. Llegados desde Madrid, visitan la capital hispalense y "la idea se agradece". Irene apunta que "tapan del calor" y es "perfecto", a la vez que Marina apunta que "estéticamente queda muy bien".

José Manuel, de la provincia de Sevilla, entiende la instalación como una noticia "magnífica y muy necesaria; una maravilla". Sin embargo, cree que se debería haber hecho antes. "Es bienvenido, pero bastante antes". Su mujer había comentado momentos antes que, a pesar de todo, se necesitaban más metros de toldo. "Efectivamente", corroboraba José Manuel, "no puede ser tan cortito. Debería ir del inicio al final". Con respecto a la última polémica, la colocación sobre el tranvía, este ecijano respondía: "El tranvía está techado, así que debería ir donde más pasen los peatones".

Andrea, Leo y Migue también se han sorprendido por la colocación. Este último asegura que es la primera vez que ve estos toldos en esta ubicación. Algo lógico en realidad, porque fueron colocados ayer. Al conocerlo, el grupo se echa a reír.

Leo explica que le parece una buena idea. "Me parece bastante bien, aunque justo hoy hayan bajado las temperaturas. Es una solución sencilla: no gasta agua ni nada, es un toldo, una solución sencilla". Su amiga le toma el testigo: "Se nota, porque subir toda esta calle con el solano dándote...". Migue cree que faltan toldos por toda la calle, porque desde Plaza Nueva hasta estos "no hay una sola sombra".

Personas pasean en los laterales de la sombra. / Domingo Díaz

Que se colocaran un 22 de agosto, les parece que es un poco tarde, pero ellos prefieren tomarlo en positivo. "Hombre, es un poquito tarde, deberían plantearlo a mediados de junio por lo menos", dice Andrea. Leo opta por dejarlo durante todo el año incluso. Migue finaliza al unísono con Andrea: "Un poco tarde sí, pero mejor tarde que nunca".

"Una tomadura de pelo"

Los partidos de izquierdas presentes en el Ayuntamiento de Sevilla no tardaron en reaccionar al conocer la noticia. El PSOE tiraba de ironía con una viñeta que refleja a tres amigos. El primero de ellos dice: "¿Es un palio? ¿Pero quién procesiona?". Una mujer le responde: "¡El tranvía!". El tercero ataca directamente a José Luis Sanz y su gestión: "Lo ha vuelto a hacer... El del teleférico de Tomares se está coronando".

Ismael Sánchez, portavoz y concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, ha afirmado que la instalación es "una tomadura de pelo". "Solo beneficia a los intereses de las empresas amigas del alcalde, José Luis Sanz, que son las únicas que sacan beneficio de estos disparates innecesarios".

El tranvía pasando por la zona de sombra. / Domingo Díaz

El elevado coste, alrededor de 300.000 euros, ha sido el como para Sánchez: "Es una broma muy cara que pagan todos los sevillanos, mientras el primer edil sigue desmantelando servicios públicos esenciales y la atención a la ciudadanía se resiente". En definitiva, "en lugar de invertir en sombra real y permanente, como árboles y espacios verdes, se despilfarra el dinero en actuaciones que duran unas semanas y que no mejoran en nada la vida de la gente".