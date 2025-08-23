La 'vuelta al cole' en Triana pendiente de Pagés del Corro: problemas de tráfico y en los accesos

Durante los meses de verano se han desarrollado hasta 15 obras en Sevilla. Entre ellas, la que comenzó el pasado 11 de agosto en la Calle Pagés del Corro, una de las arterias principales del barrio de Triana. Aunque estas obras han pasado más o menos desapercibidas en agosto, cuando Sevilla se vacía por vacaciones, con la llegada de septiembre, la sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento dará la cara para los transeúntes habituales de esta vía y su entorno, que también se han visto afectados por cambios de sentido o accesos reducidos a residentes, como es el caso de la calle Gustavo Bacarrias.

Por el momento, con la mayoría de los comercios cerrados y los vecinos escapando del calor sevillano en cualquier otra parte donde los termómetros no marquen 40 °C a la sombra, las obras no se han hecho demasiado notorias. Pero con el final del mes de agosto algunos viajeros que ya aterrizan en Sevilla con la vuelta a la rutina en mente, y empiezan a plantearse como sortear estas obras que pronostican un año y medio de trabajo en Pagés del Corro.

"Efectivamente, ahora en septiembre será un caos, si no hay aparcamientos normalmente imagínate ahora que hay una obra que coge media calle", describe para El Correo de Andalucía una vecina que reside en el tramo aún despejado de la vía. "Hay que tomárselo con filosofía".

Las modificaciones en los recorridos de las líneas de autobús C3 y 40, cortes de tráfico en el tramo entre República Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera durante los próximos ocho meses y medio, son parte de las consecuencias ya latentes en Triana.

Sin embargo, se prevé que con la llegada de la inminente vuelta al cole los accesos a los centros educativos de la zona; Maristas de San Fernando, Cristo Rey o C.E.I.P. José María del Campo. "Nosotras vamos andando al colegio, no nos afecta directamente pero habrá niños de su clase a los que si les afectará a la hora de recogerlos y dejarlos, será un poco locura", relata una madre y vecina de la zona que cruza la calle junto a su hija.

Plan de movilidad

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante un año y medio y se renueven más de tres kilómetros de tuberías en una actuación dividida en cuatro fases. En la primera, se ha cortado el tráfico el tramo de Pagés del Corro entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la avenida República Argentina. Asimismo, "han cambiado de sentido la calle Troya en su tramo entre las calles Rodrigo de Triana y Pureza, la calle Fortaleza y Virgen de las Huertas", según detalla el Consistorio.

Las calles donde la circulación queda limitada a residentes son la calle Salado en su tramo entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro, la calle Paraíso en el tramo entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro, y la calle Ardilla entre la plaza de los Mártires y Pagés del Corro. La calle Gustavo Bacarisas también tendrá el acceso limitado solo a residentes, así como la calle Génova entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro, y la calle Rosario Vega en el tramo entre Fortaleza y Pagés del Corro.

Por otra parte, estará permitida la circulación solo en el sentido en dirección a San Jacinto en la calle Pagés del Corro, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y Evangelista. "En el resto de la zona se mantendrá el plan de circulación general, y se habilitarán zonas de carga y descarga de mercancías, así como los accesos a garajes afectados por las obras".

Como es obvio, estas afectaciones al tráfico también influyen a los recorridos de Tussam por el barrio. De hecho, la línea 40 en sentido centro "deja de circular por Pagés del Corro para hacerlo por San Jacinto, Esperanza de Triana y República Argentina". Al modificar su itinerario, "deberá realizar dos paradas provisionales en Esperanza de Triana, esquina con Evangelista y con Ardilla". Por otro lado, la línea C3 no discurrirá por Pagés del Corro para hacerlo por Plaza de Cuba, República Argentina, Esperanza de Triana y San Jacinto.

La segunda fase discurrirá desde la calle Paraíso-Plaza Virgen Milagrosa hasta la calle Farmacéutico Murillo Herrera. En la fase 3 se actuará de igual manera que en las dos fases anteriores, en este caso, desde la calle Farmacéutico Murillo Herrera hasta la calle Victoria.

La cuarta fase será desde la calle Evangelista hasta la calle Victoria y en este caso puntual se realizará la obra a medias calzadas, ejecutando en primer lugar la margen derecha y en segundo lugar la margen izquierda en el mismo sentido. La última fase discurrirá entre las calles Evangelista y San Jacinto.