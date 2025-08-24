Sucesos
Cae una rama de gran tamaño de un ficus en la Plaza de San Pedro
No hay daños materiales ni personales
A.M
Una rama de grandes dimensiones de un ficus, situado en la Plaza de San Pedro, ha caído este domingo a causa de estrés térmico. El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla acotó la zona previamente para evitar daños personales ni materiales.
Según informó Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, el tráfico en el entorno no se ha visto afectado. La caída se atribuye al fenómeno conocido como Summer Branch Drop, provocado por el estrés térmico en estas especies y cuya aparición resulta imprevisible.
El Ayuntamiento recordó que estos árboles singulares cuentan con inspecciones periódicas, sistemas de sujeción y riegos de refuerzo durante los meses de verano, como medidas de prevención y seguridad.
