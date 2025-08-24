El comercio del Centro encara septiembre entre obras: "Son necesarias, pero que acaben pronto"

Las obras en la Cuesta del Rosario, la calle Santa Ángela de la Cruz y Méndez Núñez, han convertido el centro histórico de Sevilla en un aunténtico laberinto. Durante los meses de verano, las reurbanizaciones han podido ser pasadas por alto por la mayoría de sevillanos que residen o trabajan en la zona. Ahora, con la vuelta a la rutina surge la incógnita: ¿Cuánto afectará a la vida cotidiana o al tráfico los trabajos de la zona?

Las obras en Méndez Nuñez comenzaron el pasado 21 de julio. la vía que comunica dos plazas emblemáticas del centro, Plaza Nueva y la de la Magdalena permanecerá cortada durante los próximos siete meses si no sufren ningún retraso. Las calles están llenas de polvo y el ruido es ensordecedor. Las tiendas estiran el verano lo máximo posible y la mayoría de comercios aún permanecen cerrados. Los pocos abiertos son, sobre todo, aquellos que se encuentran en calles desembocantes a estos trabajos, pero tal y como afirma Josefina, trabajadora de Jester, en la calle Albareda, "está siendo bastante molesto, el ruido constante y la mugre en entra todo el rato, ademjás influye mucho en la gente que viene, no son las condiciones óptimas".

Los trabajos para sustituir las redes de saneamiento y abastecimiento en la Cuesta del Rosario, desde que comenzaran el pasado 16 de julio, han avanzado bastante, todo el pavimento del tramo cortado ha sido levantado, sin embargo, la situación para los bares de la calle de la pescadería no ha cambiado: los veladores de la Gitana Loca, bar autoservicio y con sus veladores a pie de calle (o de obra), permancen vacíos a pesar de ser la hora de la cerveza. Iuliana, encargada del Buentrago confiesa a este periodico "esperemos que termine pronto y empezar septiembre como siempre, con el bar lleno y mucho movimiento en la calle".

Las obras de ambas calles tienen como principal objetivo recuperar el aodquinado tradicional y renovar las redesd de abasteciemiento y saneamiento por parte de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA), proyectos a los cuales se han destinado un total de 1,4 millones de euros. "A ningún negocio le viene bien ni por estética ni por ruido pero hacía falta. Había muchas filtraciones en la calle y al final iba a ser peor" afirma Javier Tejero, encargado de Alcaiza, un bar de tapas en plena plaza de la Pescadería.

Los trabajos de reurbanización de larga duración se están realizando por tramos para evitar el colapso total de zonas céntricas. En el caso de Méndez Núñez, se divide en dos fases la primera con fecha final para el 22 de diciembre del 2025. La segunda fase que cortará el paso desde la vifurcación con las calles Rosario y Morantín hasta San Pablo, están programadas desde el 7 de enero hasta el 27 de marzo de 2026.

Por otro lado, en la Cuesta del Rosario, se intervendrá en tramo entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho durante al menos tres meses. El tráfico esta cortado en el tramo comprendido entre c/ Ángel María Camacho (Plaza de la Pescadería) y la Plaza Jesús de la Pasión y se permitirá el acceso a residentes por c/ Jesús de las Tres Caídas-Luchana, con una penetración máxima para el tráfico privado no residente hasta Plaza de la Alfalfa. Desde ese punto, solo se permitirá el giro a la izquierda hacia c/ Jesús de las Tres Caídas a residentes, el resto de vehículos deberán circular por Odreros, Sales y Ferre y Plaza Cristo de Burgos.

A estas obras hay que añadir la reurbanización de la Plaza Nueva, un proyecto que está previsto que arranque en los próximos días, o las obras de ampliación del tranvibús a la plaza del Duque que implicarán además una ampliación de los espacios peatonales y un reajuste de las líneas de Tussam.