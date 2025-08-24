Los embalses de Sevilla siguen perdiendo agua por culpa del calor: la ocupación, en el mínimo del verano

Los embalses que abastecen a la provincia de Sevilla siguen perdiendo agua. Los datos generales ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apuntan a decrecimiento más pronunciado del volumen almacenado a partir de mayo, pero las bajadas se vienen produciendo desde el fin de las grandes lluvias de abril. Este domingo 24 de agosto la ocupación marcó un 71%, el mínimo del verano, como suele ser habitual en este penúltimo fin de semana de agosto.

Las cuencas de los pantanos sevillanos marcan 657,639 hectómetros cúbicos de agua, siendo la capacidad total 918,909 hm3. Hace apenas una semana, los datos reflejaban un porcentaje mayor: 73% con 672 hectómetros cúbicos de llenado.

El dato reflejaba a principios del mes de agosto un total de 710 hectómetros cúbicos, un 77%. Es decir, en el último mes se habría bajado seis puntos porcentuales de ocupación.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, la situación es muy positiva. Por entonces, los embalses acumulaban 454 hectómetros cúbicos de agua. La pérdida de agua se pronunció hasta octubre. Fue ahí cuando las primeras lluvias levantaron de nuevo la ocupación. No obstante, a 31 de diciembre no se superaba el agua embalsada actual y el dato marcaba 591 hm3.

Este año, las abundantes lluvias permitieron dejar atrás la sequía que se venía arrastrando. La capacidad máxima se dio en abril, 898 hm3 de agua embalsada el 19 de marzo. Estos datos se mantuvieron más o menos estables, aunque con caídas hasta mayo. A partir de entonces, la línea de llenado comenzó a bajar de manera más alegre.

Los de Huelva, los más llenos

De los embalses que abastecen a la provincia de Sevilla, los que se encuentran a un nivel más alto de ocupación son los de Zufre y Aracena, estando al 93% y 90% respectivamente.

El embalse de La Puebla de Cazalla es el que se encuentra al 23% de su capacidad. Este pantano estuvo en el disparadero la pasada primavera por haber realizado sueltas de agua. Ante los "malentendidos y desinformaciones", la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recalcó que esto se hacía con motivo del cumplimiento de la normativa. Los niveles de desembalses son continuos y deben mantener un caudal de 190 litros por segundos en los meses de mayo a noviembre y de 210 litros por segundo entre los meses de diciembre y abril.

El resto mantienen una ocupación en torno al 60% y el 80%. Solo el de Cala baja del 50% de ocupación y ostenta un 45,75%.

Tónica general en Andalucía

La comunidad ha perdido más de 200 hectómetros cúbicos de agua en lo que se lleva de verano, en parte causado por las altas temperaturas registradas. La situación en Andalucía refleja una ocupación total del 48% con 5.720 hectómetros cúbicos. Por territorios, según la Red de Información Ambiental de Andalucía, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, los datos contrastados eran los siguientes el pasado viernes 22 de agosto.

Los embalses de Sevilla, con 662 hectómetros cúbicos, están al 69% de su capacidad. Le siguen los de Huelva, al 68%, con 959 hm3. En tercer lugar está Málaga, al 59% de su capacidad con 366 hectómetros cúbicos. El resto ya tiene niveles por debajo al 50%: Cádiz (48%-878 hectómetros cúbicos), Córdoba (46%-1510 hm3), Jaén (37%-907 hm3), Granda (35%,412 hectómetros cúbicos) y Almería (11%-25 hectómetros cúbicos).