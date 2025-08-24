Las vallas y excavadoras invaden Sevilla: la ciudad vuelve de vacaciones con medio centenar de obras en sus calles

No hay distrito de Sevilla libre de vallas, excavadoras y aceras levantadas. Aquel vecino que haya pasado el mes de agosto en la capital ya lo intuirá por la presencia de obreros en su barrio, y el que vuelva de las vacaciones en septiembre se lo encontrará. El Ayuntamiento, entre las que tiene en marcha y las que va a iniciar, contabiliza más de 200 actuaciones por toda la ciudad, aproximadamente medio centenar destinadas a asfaltados y pavimentaciones. Desde la calle Pagés del Corro en Triana hasta las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos en Los Remedios. Desde la avenida Doctor Fedriani en la Macarena hasta la plaza de la Fuensanta en Sevilla Este o la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa. O Méndez Núñez, Dueñas y la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo. Más el derribo de la grada de Preferencia del Benito Villamarín, la colocación de los tirantes del puente del Centenario...

Hasta que pasen las semanas o meses según el caso para ver el resultado final, unas obras significan ruido y cortes de tráfico. En Triana y Los Remedios están algunas de las más relevantes. La reurbanización de la calle Pagés del Corro es la más importante de la historia de Emasesa, con un presupuesto de 7.779.376 euros y una duración estimada de año y medio para renovar más de tres kilómetros de tubería.

Obras en la calle Méndez Núñez, en el Casco Antiguo / Jorge Jiménez

Los trabajos en toda esta arteria de Triana se realizarán en cuatro fases, y la primera comenzó el 11 de agosto en Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena. Esta abarca desde la avenida República Argentina hasta la calle Farmacéutico Murillo Herrera, durante ocho meses y medio. A lo largo de la calle principal se renovará la pavimentación, se ensancharán los acerados y se instalará solería de terrazo hexagonal con el logo del NO&DO. Al margen de esta intervención, el Ayuntamiento también mejorará los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh en este distrito.

Cruzando la avenida República Argentina, llegando a Los Remedios, hay en marcha obras en las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, a las que se une la calle Virgen del Valle. Además de la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis.

Desde la Plaza Nueva hasta el tranvibús al Duque

Tampoco se queda atrás el Casco Antiguo, donde este periódico ha podido comprobar el malestar y la incertidumbre en comerciantes y vecinos por los cortes de tráfico o el ruido. "Estamos perdiendo mucho dinero y clientela", protestan, algo que seguirá produciéndose en septiembre. Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario son algunas de las vías que se encuentran inmersas en transformaciones. Recientemente también se ha aprobado la mejora de la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci.

Calle Cuesta del Rosario en obras durante agosto de 2025 / Jorge Jiménez

Una vez pasada la festividad de la Virgen de los Reyes, también se ha dado el pistoletazo de salida a la reurbanización de la Plaza Nueva, que se extenderá durante año y medio y costará más de 4,5 millones de euros. Previsiblemente, estas obras acabarán en el primer trimestre de 2027, una vez culminen las tres fases.

En el centro también se espera para septiembre otra actuación de enjundia. Una vez acabadas las obras del tranvibús desde Sevilla Este hasta Santa Justa, comenzarán los trabajos del tramo que unirá la estación de trenes con la Plaza del Duque con un recorrido de 2,01 kilómetros. Tienen un plazo de ejecución de 10 meses y podrían finalizar a finales de 2026.

Obras en la Macarena, San Pablo o Bellavista

La avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera protagonizan las principales obras de la Macarena por la llegada de las obras de la línea 3 de metro, que se extenderán durante 46 meses con cortes de tráfico y desvíos. Estas seguirán avanzando igualmente entre Pino Montano y San Lázaro.

También hay trabajos en el distrito en la calle Blanca Paloma y se ha aprobado el reasfaltado inminente de las vías Gaspar de Alvear y Bermúdez Plata. En San Jerónimo se asfaltará la calle Corvina, se mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores, y se continúa con el nuevo carril bici del distrito Norte. En el barrio de la Cruz del Campo prosigue la construcción del nuevo barrio.

En el distrito San Pablo-Santa Justa están en marcha actuaciones en la avenida de los Conquistadores y se asfaltarán las calles Hespérides, María Josefa de Segovia y Niña y Jabugo. En el distrito Este-Alcosa-Torreblanca también hay trabajos de reurbanización de la Plaza de la Fuensanta y en el carril bici, y se reasfaltan la avenida República de China y Hermenegildo Casas Jiménez. En Cerro-Amate están en obras la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell y se sumará la calle Águila Perdicera; en el sur se actúa en las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami; y en Nervión en la Gran Plaza.

Calle Rafael Salgado, en el barrio de Bami, en obras durante agosto de 2025 / Jorge Jiménez

Los vecinos del distrito de Bellavista-La Palmera se pueden encontrar ahora mismo con trabajos en la calle Júcar o en el nuevo carril bici, y próximamente empezarán las obras del Benito Villamarín, una vez han comenzado los trabajos previos a la demolición de la grada de Preferencia, y el reasfaltado de la calle Goleta de Los Bermejales. En el sur, continúan también las actuaciones en el Puente del Centenario con el objetivo primordial de sustituir los tirantes por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos.

Casi 90 actuaciones tiene programadas la delegación de Urbanismo, según cálculos municipales, además de las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este momento, entre otras. Además de la construcción por parte de Emvisesa de 1.188 viviendas protegidas o las promociones privadas.