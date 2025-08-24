Retenciones de 20 kilómetros para volver a Sevilla de las playas de Cádiz y Huelva

La operación retorno suele ser habitual todos los domingos después de pasar el fin de semana en las playas de Cádiz y Huelva. A esta hora de la tarde, sobre las 14.15 horas, existen varias incidencias en las autopistas que han provocado retenciones kilométricas.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), se registra circulación irregular con retenciones en el tramo comprendido entre el kilómetro 64 en Casablanca y el kilómetro 43 en Las Cabezas de San Juan, en sentido decreciente de la kilometración, es decir, hacia la capital hispalense. Se trata de un tramo habitual dónde numerosos conductores viven esta situación de atascos y de "estar completamente parados en la carretera durante más de media hora".

El tráfico en la AP-4, principal arteria de comunicación entre la costa gaditana y Sevilla, se ha intensificado a primeras horas de la tarde, provocando atascos intermitentes que ralentizan la circulación.

Retenciones kilométricas en la AP-4 / DGT

Tráfico fluido en la A-49 en Huelva

En cambio, Huelva no registra ningún atasco importante en estos momentos aunque se prevé afluencia en los desplazamientos durante toda la tarde. Serán muchos los conductores que regresen de la costa onubense o que vuelvan de las playas más cercanas como Matalascañas o Mazagón.

Consejos de la DGT

El periodo de máxima intensidad de tráfico se prolongará este viernes hasta el mediodía. Para el regreso del domingo se prevén retenciones entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche.

La DGT recomienda extremar la precaución y consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje.