Una tubería vuelve a reventar en Utrera y causa inundaciones en viviendas del centro

Utrera ha vuelto a sufrir este fin de semana una importante incidencia en la red de abastecimiento. En la madrugada del sábado 23 al domingo 24, alrededor de la 1:00 horas, se produjo la rotura de una conducción de 600 milímetros en la calle María Alba, en el mismo punto en el que ya se registró un reventón en septiembre de 2023.

El agua discurrió por gravedad y llegó a cubrir gran parte de la propia calle María Alba, la avenida María Auxiliadora e incluso las inmediaciones del Ayuntamiento, en la calle Álvarez Quintero. "El desbordamiento afectó a dos viviendas, dos locales comerciales y un garaje comunitario", según informó el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Aguas del Huesna, Policía Local, Bomberos y miembros del equipo de gobierno municipal. Los operarios estuvieron trabajando durante toda la noche, entre 10 y 12 horas, para intentar evitar más consecuencias. Los trabajadores procedieron a cortar progresivamente el suministro para evitar nuevos reventones, lo que supuso una bajada de presión en barrios como María Auxiliadora y El Tinte.

El alcalde visitó la zona afectada

En la mañana del domingo, ya se recuperó el suministro del agua en algunas zonas y el alcalde de Utrera, Curro Jiménez, quiso visitar la zona afectada. “Se trata de una doble negligencia del anterior alcalde, al planificar la obra solo para lo que se ve y, como vicepresidente del Huesna, mantener unas tuberías tan antiguas sabiendo que darían problemas. Es una pena, un desastre y es indignante que se llevara un año de obras para hacer un lavado de cara que, en dos años, ha reventado dos veces. Es tirar el dinero”, declaró.

Jiménez recordó que las conducciones afectadas son “probablemente de las mayores que se conservan con estas características y antigüedad”, por lo que será necesario en un futuro abordar una intervención más profunda que sustituya las instalaciones.