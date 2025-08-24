Provincia
Una tubería vuelve a reventar en Utrera y causa inundaciones en viviendas del centro
Los hechos han ocurrido en la madrugada de este sábado al domingo
Utrera ha vuelto a sufrir este fin de semana una importante incidencia en la red de abastecimiento. En la madrugada del sábado 23 al domingo 24, alrededor de la 1:00 horas, se produjo la rotura de una conducción de 600 milímetros en la calle María Alba, en el mismo punto en el que ya se registró un reventón en septiembre de 2023.
El agua discurrió por gravedad y llegó a cubrir gran parte de la propia calle María Alba, la avenida María Auxiliadora e incluso las inmediaciones del Ayuntamiento, en la calle Álvarez Quintero. "El desbordamiento afectó a dos viviendas, dos locales comerciales y un garaje comunitario", según informó el Ayuntamiento en sus redes sociales.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de Aguas del Huesna, Policía Local, Bomberos y miembros del equipo de gobierno municipal. Los operarios estuvieron trabajando durante toda la noche, entre 10 y 12 horas, para intentar evitar más consecuencias. Los trabajadores procedieron a cortar progresivamente el suministro para evitar nuevos reventones, lo que supuso una bajada de presión en barrios como María Auxiliadora y El Tinte.
El alcalde visitó la zona afectada
En la mañana del domingo, ya se recuperó el suministro del agua en algunas zonas y el alcalde de Utrera, Curro Jiménez, quiso visitar la zona afectada. “Se trata de una doble negligencia del anterior alcalde, al planificar la obra solo para lo que se ve y, como vicepresidente del Huesna, mantener unas tuberías tan antiguas sabiendo que darían problemas. Es una pena, un desastre y es indignante que se llevara un año de obras para hacer un lavado de cara que, en dos años, ha reventado dos veces. Es tirar el dinero”, declaró.
Jiménez recordó que las conducciones afectadas son “probablemente de las mayores que se conservan con estas características y antigüedad”, por lo que será necesario en un futuro abordar una intervención más profunda que sustituya las instalaciones.
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
- Prohibido el baño en Los Lagos del Serrano: Guillena recuerda las normas del pantano tras el ahogamiento de un joven
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
- Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?