Aparecen animales muertos en un estanque lleno de suciedad del Parque de María Luisa

El Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa de Sevilla ha amanecido con una imagen alejada de lo que debería ser el gran pulmón verde de la ciudad. Por redes sociales, vecinos han denunciado la presencia de cinco patos muertos y flotando sobre un agua completamente llena de suciedad. Fuentes municipales explican a este periódico que el Ayuntamiento investigará lo sucedido y que se hacen limpiezas periódicas de manera superficial de cualquier elemento flotante.

Además, estas mismas fuentes sostienen que se hacen limpiezas profundas de manera anual, y precisamente la más reciente se produjo en el mes de julio. Entonces, se vació completamente el estanque para limpiarlo.

Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa, vacío para su limpieza profunda en el mes de julio / Ayuntamiento de Sevilla

El grupo municipal socialista ha achacado al Gobierno de José Luis Sanz la aparición de estas aves muertas, que ha dejado unas imágenes "demoledoras" y que es consecuencia de que "no hay planificación". "No hay gestión y no hay nadie al timón del barco", ha asegurado la concejala Encarnación Aguilar, quien también ha criticado la investigación anunciada por el Ayuntamiento. "La misma investigación que hicieron con los refugios climáticos, que presentaron a bombo y platillo, pero que en realidad nunca llegaron a abrir", ha recordado.

Para el PSOE, se debe al "abandono del Zoosanitario municipal". "Dicen que han subido el importe a 300.000 euros, pero la realidad es que llevamos ya dos años, para dos años y medio, sin contrato de recogida de animales", ha proseguido Aguilar. "Está abandonado, y los técnicos llevan tiempo advirtiendo de la situación sin que nadie les escuche".

La edil ha exigido al alcalde que asuma su responsabilidad y gestione con rigor. "El señor Sanz y su equipo lo que tienen que hacer es planificar, gestionar, trabajar y dotar de recursos a cada servicio para que puedan funcionar. No se puede dejar a la deriva un recurso tan importante como el Zoosanitario", ha recalcado.

La concejala ha lamentado que incluso "los animales se vean afectados por la falta de gestión del actual gobierno municipal y sufran la ineptitud del señor Sanz y de su equipo", y ha sentenciado: "Sevilla está en marcha atrás, cuesta abajo y sin frenos".