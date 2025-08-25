Vivienda
El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
Este nuevo pulmón verde de San Pablo y Nervión, que ya está terminado y recepcionado, cuenta con 950 árboles, áreas deportivas y espacios para los más pequeños con juegos infantiles o una tirolina
Nervión y San Pablo ya cuentan con un gran pulmón verde en el nuevo barrio de la Cruz del Campo, que estará formado por cerca de 2.000 viviendas. El parque de siete hectáreas ubicado en este desarrollo residencial ya está recepcionado, con las obras acabadas, y el Gobierno de José Luis Sanz tiene previsto inaugurarlo en septiembre, según han confirmado fuentes municipales a este periódico. Son, por tanto, unos 70.000 metros cuadrados de zonas verdes, pistas deportivas, áreas de juegos infantiles y espacios de descanso para los futuros residentes y vecinos del entorno.
Pese a que este espacio está terminado, el Ayuntamiento ha decidido esperar a después de verano para su apertura. De hecho, ahora mismo las puertas están cerradas y con candado, aunque recientemente han circulado imágenes por redes sociales de vecinos y niños colándose y paseando o haciendo deporte en el interior y así lo ha confirmado algún vecino de la zona a El Correo de Andalucía.
El parque de la Cruz del Campo estará formado por praderas con 950 árboles. En esta ubicación ya había 82 ejemplares previamente, se han retirado 95 árboles por la afección con la obra, y con las nuevas plantaciones se ha llegado a los casi mil árboles en total contando también con otras calles cercanas como la calle Tarso o la Avenida del Greco, entre otras. 200 han sido plantados por Parques y Jardines. "Esto supondrá más patrimonio verde, más zonas de sombras, mejor calidad del aire y un mayor disfrute para las familias sevillanas", valoró el alcalde, José Luis Sanz, en una visita. Las plantaciones comenzaron a finales de 2024.
También se ha construido un espacio deportivo con dos pistas donde se podrá jugar al fútbol sala, y un itinerario perimetral por el parque para hacer running a lo largo de un kilómetro. Los más jóvenes podrán contar con una zona de juegos infantiles o 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y una pirámide trepadora; además de áreas para el descanso con bancos.
Cerca de 2.000 viviendas junto al parque
El proyecto del nuevo barrio de la Cruz del Campo, además del parque, también incluye la reurbanización de los viarios. Existe una reserva de suelo de 29.000 metros cuadrados para uso terciario y nuevos ejes viarios para la comunicación interna de todo el ámbito y su conexión con el entorno. Respecto a esto último, las obras de urbanización incluyen entre las nuevas vías de comunicación un nuevo eje viario para conectar las calles Greco y Tarso con la Ronda del Tamarguillo.
La previsión es que el 68% de los suelos tengan usos públicos, con una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos. Además, habrá una residencia de mayores privada con 117 habitaciones -100 individuales y 17 dobles- en un edificio que se levantará exactamente sobre una parcela de 4.540 metros cuadrados de superficie y contará con tres plantas de altura y una planta bajo rasante para aparcamiento con 57 plazas.
En la parte residencial habrá cerca de 2.000 viviendas, de las cuales casi 1.000 son de protección oficial, en un total de unas 20 hectáreas. Se comercializan, de hecho, viviendas de hasta tres promociones distintas, como Metrovacesa, que tiene previsión de entrega en el segundo semestre de 2026. En abril, la promotora Amenabar también anunció el inicio de las obras de Jardines de Cruz del Campo, un "exclusivo proyecto residencial" con "una fecha estimada de entrega para inicios de 2027". En concreto, comenzaron los trabajos de la primera fase del proyecto, con la comercialización de 89 de las 212 viviendas previstas.
Este año ya se puso la primera piedra de la construcción de las 92 primeras VPO promovidas por Emvisesa, rodeadas de polémica por sus altos precios. Hay que recordar que los precios de las viviendas, incluyendo garaje y trastero, oscilan entre 174.510,86 y 318.039,29 euros (IVA no incluido). Pero con IVA se irían hasta una franja de 200.000 euros (unos 220.000 las de dos dormitorios) a 350.000 euros (con cuatro dormitorios).
