Arrancan los cortes de tráfico en la avenida Doctor Fedriani desde la noche del lunes 25 de agosto

Los primeros trabajos de la línea 3 del metro en la Macarena cogen velocidad y, como estaba previsto, también aumentan los cortes de tráfico en la avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, en la noche del lunes 25 de agosto está programada la reducción de carriles en Doctor Fedriani en sentido Ronda Norte, que durará hasta el 14 de octubre. Los primeros ya habían comenzado a partir de la noche del 7 al 8 de julio en San Juan de Ribera y una semana después, el 14 de julio, se extendieron a Fedriani. Esta última no será cortada totalmente el tráfico hasta octubre, como ya adelantó El Correo de Andalucía.

En concreto, la reducción de carriles consistirá en pasar a un carril hasta la intersección con las calles Jaime Marcos y Diamante. Desde esta intersección se producirá el corte total en este sentido de circulación hasta la intersección con la avenida San Lázaro. En las calles colindantes la circulación sí se mantendrá como hasta ahora.

El corte corresponde aún a las obras del segundo tramo, y se hará efectivo en la noche del lunes 25 al martes 26 de agosto. Supondrá el corte de la cabecera de esta avenida en un tramo de cien metros entre las calles Manuel Blasco Garzón y Topacio, donde actualmente se están desarrollando trabajos de conducciones y redes de saneamiento y se iniciarán los muretes guías para la instalación de las pantallas del túnel de la línea. Los primeros trabajos de los muros pantalla del túnel ya están en la avenida de Doctor Fedriani, ha añadido la Consejería de Fomento.

Los primeros trabajos se están centrando en la realización de catas y demolición del firme de la margen este o izquierda de la avenida Doctor Fedriani para localizar las conducciones y servicios de la zona para poder proceder en una fase posterior a su desvío, permitiendo así la ejecución de las pantallas del túnel en línea proyectado y para la ejecución del cruce de servicios entre pantallas. Es la razón por la que llega esta reducción.

En las áreas delimitadas cercanas al acerado se procederá a la ejecución de una línea de pilotes para la protección de las zanjas de las canalizaciones, que en algún caso tienen 5m de profundidad y van junto a los acerados, en la zona ocupada hasta ahora por los aparcamientos.

Esta medida busca garantizar la seguridad de las excavaciones para que no haya deslizamientos de tierra que puedan afectar a los trabajadores ni a los edificios colindantes. En ese momento se habilitará una ruta alternativa para el tráfico en la zona norte de Doctor Fedriani, trasladando los autobuses a la avenida San Lázaro.

El resto de la avenida Doctor Fedriani permanecerá abierta a la circulación, si bien la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Sevilla han programado dos recorridos alternativos al punto de entrada desde la Ronda Urbana Norte, bien por la avenida de San Lázaro o bien por la calle Manuel Blasco Garzón (para acceder a la avenida Sánchez Pizjuán). Ambos recorridos estarán debidamente señalizados. Una tercera opción es la de seguir por Ronda Urbana Norte y circular por la avenida Alberto Jiménez Becerril.

Los cortes de tráfico hasta ahora en la Macarena

La reordenación del tráfico de la calle San Juan de Ribera implicó mantener un carril de circulación hasta Ronda Histórica y mantener así el acceso al parking del Hospital. Por su parte, en dirección hacia la Ronda Urbana Norte se interrumpió la circulación de la calle San Juan Ribera a la altura de la calle Fray Isidoro de Sevilla, limitándose su uso sólo para acceder al parking.

Calle San Juan de Ribera en la que cambiará el tráfico con un carril y un tramo restringido por las obras del Metro / Google Earth (captura)

Además, se habilitó el giro a la derecha desde San Juan de Ribera hacia calle Resolana para el tráfico general hasta la calle Don Fadrique, ya que actualmente solo se permite su uso para bus urbano y coches eléctricos.

Calle del Parlamento de Andalucía en la que se abre el carril de bus y taxi a todos los vehículos por las obras del Metro / Google Earth (captura)

Por su parte, la modificación en el tramo de la avenida Doctor Fedriani consistió en mantener dos carriles en sentido a la Ronda Urbana Norte, como hasta ahora, y un carril en dirección al Hospital, reduciendo un carril y la banda de aparcamiento.

Con estos cortes de tráfico, se liberó espacio suficiente para la implantación y ejecución de instalaciones auxiliares, así como los trabajos previos, entre otros, de desmontaje de mobiliario urbano, localización de servicios, cerramiento de obra y traslado de contenedores.