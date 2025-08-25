Detenido en Sevilla un hombre por hackear la plataforma Séneca y alterar notas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental al hackear la plataforma educativa andaluza Séneca, alterar notas y vulnerar los correos de docentes de universidades andaluzas.

La denominada operación Drawer, que ha sido desarrollada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén, se inició tras la denuncia de un docente del IES San Juan Bosco de Jaén, que alertó de un hackeo en la plataforma educativa, según una nota de la Policía.

También se alertó de la suplantación de identidad de cuentas de correo electrónico de varios profesores con cargos de responsabilidad en el ámbito educativo. Los agentes detectaron que al menos 13 docentes de distintas universidades andaluzas -entre ellas Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería- habían visto comprometidos sus correos corporativos. Entre los afectados figuraban profesores encargados de elaborar los exámenes de Selectividad (PAU) de 2025.

"A través de la mencionada intrusión, el ciberdelincuente logró acceder de forma ilegítima al sistema, alterando calificaciones académicas correspondientes a asignaturas de titulaciones de grado medio y superior, tanto de su expediente personal como el de personas de su entorno más cercano", ha indicado la Policía Nacional.

Durante el registro de su domicilio en Sevilla, los agentes intervinieron varios equipos informáticos utilizados en la comisión de los delitos, así como un cuaderno con anotaciones de las calificaciones manipuladas.

La operación no solo permitió identificar y detener al presunto autor, sino que también alertó a la administración pública de una importante brecha de seguridad en la plataforma Séneca, de la Junta de Andalucía, la cual ya ha sido subsanada, según ha señalado la Policía.

Ampliación de las medidas de seguridad

Por su parte, como ente perjudicado en este caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destacado este lunes el sistema de seguridad "tan importante y potente" que desarrollan los Servicios Informáticos de la Consejería, adscritos a la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

Fuentes de la Consejería han señalado a Europa Press que se han ampliado las medidas de seguridad, con doble contraseña y sistemas de verificación, para impedir este tipo de ciberataque. "El sistema de seguridad es muy importante y muy potente. Cada día trabajan en ello", han explicado. Además, han señalado que el sistema Séneca ha sido exportado a más de diez comunidades por su buen desarrollo.