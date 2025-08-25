Fuego en Sevilla: un incendio de pastos en Carmona provoca una columna de humo visible desde el aeropuerto

Bomberos de la Diputación de Sevilla han tenido que actuar, poco antes del mediodía, en un incendio declarado en una zona de pastos de Carmona, muy cercano a la urbanización de Tarazona, en La Rinconada.

Sobre las 11:20 horas de este lunes, desde el Centro de Operaciones del Aeropuerto de Sevilla alertaban a Emergencias 112 de una columna de humo negro visible desde la terminal. Hasta el lugar se han desplazado tanto los bomberos de la Diputación como un dispositivo de la Guarda Civil, quien ha confirmado que se trataba de un fuego en una zona de pastos en el término municipal de Carmona.

Los efectivos antiincendios han controlado el fuego, sin que hubiera que lamentar heridos. El teléfono de emergencias ha confirmado que no ha hecho falta avisar a los servicios sanitarios.