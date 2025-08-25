Ingresa en prisión una mujer por pedirle a dos drogodependientes que hicieran de niñera de su hija en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menores, tras dejar a su hija al cuidado de dos drogodependientes durante cuatro días, hechos por los que ya ha ingresado en prisión.

La situación se conoció cuando familiares de la menor localizaron a la niña en la vía pública en compañía de los drogodependientes, lo que motivó la inmediata intervención policial.

La prioridad de los agentes fue comprobar el estado de la menor y garantizar su seguridad en todo momento, tras lo cual pudieron averiguar como la madre de la víctima la había dejado al cuidado de estas dos personas y había estado desaparecida durante cuatro días, según la Policía Nacional.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención de la madre, quien fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial por un presunto delito de abandono de menores, decretando la misma su ingreso en prisión.