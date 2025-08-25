Sucesos
Investigadas siete personas por gestionar un vertedero ilegal y quemar residuos entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra
Estos individuos se dedicaban, de manera organizada, a recoger residuos de diferentes puntos para trasladarlos y depositarlo, a cambio de una contraprestación económica, en un terreno urbano, provocando quemas ilegales
La Guardia Civil investiga en Sevilla a siete personas por vertidos y quema de residuos en zonas urbanas entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Esta zona, detalla el Instituto Armado en una nota de prensa, se había convertido desde hace varios años en un gran vertedero ilegal de grandes dimensiones con quemas descontroladas que creaban grandes columnas de humo, con grave riesgo para la salud. Estas personas han sido investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) por varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Los agentes comenzaron su investigación el año pasado tras detectar el aumento descontrolado de un vertedero ilegal en una zona degradada medioambientalmente. La investigación aporta que en las zonas afectadas existía una red de gestión de residuos al margen de los canales autorizados.
El modus operandi consistía en que los investigados, a cambio de una contraprestación económica y actuando como particulares o en nombre de empresas, recogían distintos tipos de residuos de otros puntos transportándolos al lugar afectado. Una vez allí, almacenaban los residuos sin control alguno, abandonándolos en el terreno.
En otros casos, quemaban los residuos para liberar espacio o extraer materiales de valor como metales procedentes de componentes eléctricos o neumáticos usados con el objetivo de ampliar el beneficio económico. Esto generaba un elevado riesgo de combustión, insalubridad y contaminación del suelo y el agua, así como contaminación del aire a consecuencia de los gases nocivos derivados de la quema de materiales tóxicos o de la descomposición orgánica de los elementos.
Todo ello creaba un impacto medioambiental y amenaza contra la salud pública de los vecinos. Hasta el momento, hay siete personas investigadas, aunque no se descarta la identificación de más responsables en los próximos meses.
