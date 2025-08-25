Rescatan a un pintor en Castilleja de la Cuesta tras caerse desde el tejado de un garaje

Nuevo accidente laboral en la provincia de Sevilla. Un pintor ha tenido que ser rescatado durante la mañana de este lunes tras caerse del tejado de un garaje en Castilleja de la Cuesta. Según ha informado Emergencias 112, el hombre, de unos 56 años, presentaba lesiones de diversa consideración y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Juan de Dios.

Al parecer, el hombre ha caído desde una altura aproximada de unos dos metros, mientras pintaba. En ese momento fueron alertados los servicios de emergencia y, tras el rescate, tuvo que ser trasladado al hospital.

Bomberos de la Diputación y efectivos de la Policía Local de Castilleja han intervenido tras el aviso de la caída, procediendo al rescate en altura del empleado, que presentaba lesiones que imposibilitaba su evacuación por medios normales, detallaba la Policía Local de Castilleja en sus redes sociales. Al lugar también han acudido la Guardia Civil y el 061.