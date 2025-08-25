Sevilla se consolida como la décima capital con un precio más alto de alquiler de vivienda

El precio medio del alquiler de vivienda en Sevilla se ha estabilizado en torno a los 14,31 euros el metro cuadrado, una cifra récord que se alcanzó en torno al pasado mes de marzo. Este dato consolida a la ciudad como la décima capital con un precio del alquiler más caro de España, sólo superada en el caso de Andalucía por Málaga, con 16,2 euros el metro cuadrado.

El último informe difundido por el portal Fotocasa establece que los precios de alquiler más caros de España se mantienen en Barcelona (23,4 euros) y Madrid (22,35 euros). Málaga es la primera ciudad andaluza de la clasificación con 16,2 euros y en el décimo puesto se sitúa Sevilla con 14,32 euros. Esto supone que el alquiler en la capital andaluza se mantiene estable en el récord histórico que registró el pasado mes de marzo.

Al igual que Sevilla, todas las capitales andaluzas han alcanzado este año su récord de precio de alquiler, según los datos elaborados por el portal Fotocasa. La última ha sido Cádiz que ha batido su registro más alto este mes de julio al llegar a 12,55 euros. El resto lo han rebasado a lo largo de este año.

Todas las capitales en récord

En Granada el importe medio es 10,56 euros el metro cuadrado; en Almería de 9,34 euros; en Córdoba de 9,04 euros; en Huelva de 9,10; en Jaén de 7,64,

En cuanto a la comunidad autónoma, Andalucía cerró el mes de julio con un precio medio de alquiler de 10,41 euros, lo que supone un descenso respecto al periodo récordo en cuanto a las cantidades que se abonaban por arrendamientos que fue el pasado mes de mayo con 11,63 euros.