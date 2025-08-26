Aparecen más aves muertas en los parques de Sevilla: siete gansos son retirados de la laguna del Tamarguillo

Tras la aparición en el Parque de María Luisa de cinco patos muertos, este martes el problema se ha trasladado a la laguna del Parque del Tamarguillo, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, donde han aparecido siete ejemplares de gansos muertos. El Ayuntamiento ha abierto una investigación para esclarecer los hechos aunque los desvincula de un problema de mantenimiento del espacio. El PSOE, por su parte, ha denunciado "el abandono y falta de vigilancia" de los parques y jardines.

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento tuvo constancia este martes de la aparición de siete ejemplares muertos en la laguna. De forma inmediata fueron retirados y se enviaron para su análisis con el objetivo de determinar las causas. No obstante, el gobierno municipal descarta que estén vinculados con un problema de mantenimiento: "La laguna del Tamarguillo se encuentra en correcto estado de mantenimiento y que recibe controles periódicos y llenado regular, lo que garantiza tanto el aporte de agua necesario como el seguimiento de sus condiciones ambientales".

Denuncia del PSOE

Esta situación fue denunciada por el PSOE que denunció "el abandono y la falta de vigilancia en los parques y jardines municipales". "Es una muestra más de la mala gestión del Gobierno de Sanz", ha apuntado el concejal Juan Tomás de Aragón. El PSOE ya criticó este lunes "la ausencia de cuidados adecuados en pleno mes de agosto".

Los socialistas se muestran "preocupados por la reiteración de episodios de mortandad en espacios verdes de Sevilla" y exigen al gobierno local "medidas inmediatas para reforzar la vigilancia y el mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección de la fauna y el adecuado estado de conservación de los parques".

El Parque del Tamarguillo ya fue escenario de otra grave incidencia este mismo año, recuerda el grupo socialista, cuando se registró una importante mortandad de peces en su laguna, vinculada a deficiencias en la calidad del agua. "Los parques son patrimonio común de la ciudad y no pueden seguir siendo escenario de abandono ni de ataques contra la fauna", subraya el concejal Juan Tomás de Aragón, que ha insistido también en la situación del arbolado del parque, "donde también se están secando muchos árboles".

"¿Cómo es posible que con el doble de presupuesto para arbolado que hace dos años no se estén cuidando los parques?", se pregunta el concejal, criticando la mala gestión y planificación del Gobierno del PP "que intenta ocultar estos hechos".

Cinco patos muertos en el Parque de María Luisa

Justamente este lunes el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa de Sevilla amaneció con la presencia de cinco patos muertos y flotando sobre un agua completamente llena de suciedad. Fuentes municipales explicaron a este periódico que el Ayuntamiento investigará lo sucedido y que se hacen limpiezas periódicas de manera superficial de cualquier elemento flotante.

Además, estas mismas fuentes sostienen que se hacen limpiezas profundas de manera anual, y precisamente la más reciente se produjo en el mes de julio. Entonces, se vació completamente el estanque para limpiarlo.

El grupo municipal socialista achacó al Gobierno de José Luis Sanz la aparición de estas aves muertas, que ha dejado unas imágenes "demoledoras" y que es consecuencia de que "no hay planificación". "No hay gestión y no hay nadie al timón del barco", aseguró la concejala Encarnación Aguilar, quien también criticó la investigación anunciada por el Ayuntamiento. "La misma investigación que hicieron con los refugios climáticos, que presentaron a bombo y platillo, pero que en realidad nunca llegaron a abrir", recordó.

Aumento de la seguridad y el mantenimiento

El Ayuntamiento de Sevilla subrayó que desde el pasado mes de febrero ha reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09:00 a 21:00 durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21:00 a 08:30. Gracias a este refuerzo, los parques cuentan ahora con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas del día.