El cierre de camas del Múñoz Cariñanos colapsa las urgencias del Virgen del Rocío: "Había 30 pacientes en observación"

La inauguración del Hospital Militar, el Doctor Muñoz Cariñanos, fue el gran logro de la pandemia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Un nuevo centro que aliviaría los hospitales saturados de la capital a causa del Covid. Han pasado cuatro años desde que abrió sus puertas y el cierre de la mayor parte de sus camas provoca un embudo en las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, del que depende, ante la imposibilidad de subir a los pacientes a planta con normalidad.

El plan de verano de la cartera que dirige Rocío Hernández contemplaba un total de 36.500 contratos a médicos, enfermeros y personal administrativo. Estas sustituciones sumadas a la plantilla que no está de descanso por vacaciones permite mantener 11.700 las camas de los hospitales disponibles (un 78% del total). Además, facilita la apertura de todos los centros de salud en horario de mañana y de 392 en horario de vespertino.

El cierre de los ambulatorios durante las tardes provoca un aumento de las urgencias en el Virgen del Rocío, como puntualiza Juan Diego Guijo, delegado sindical de UGT en el Hospital. Así, los pacientes pueden llegar a estar hasta seis horas esperando para ser atendidos. "Ahora la incidencia es mucho mayor al no funcionar bien la primaria, por lo que, el que tiene cualquier urgencia, va al hospital", insiste para puntualizar que "la urgencia en verano se acrecienta".

Salud se defiende

"El problema es cuando está saturado y no hay camas, los enfermos tienen que estar más tiempo en observación", explica Pedro María Vida, representante de CSIF en el Hospital, que asegura que "el cierre del Militar repercute directamente en el Virgen del Rocío" porque "los enfermos tarden más en poder ingresar". Al cierre de las alas del Muñoz Cariñanos, se suma también el cierre de camas en el propio Virgen del Rocío. Desde UGT aseguran que la reducción de personal y el cierre de camas, con "alas que funcionan a medio gas", "es algo endémico". "En el Militar han cerrado todas las alas y el personal se lo han traído para sustituir", insiste Guijo.

Estas camas se han "echado mucho de menos", como lamenta Vida, que recuerda como algunos días "llegó a haber 30 pacientes en observación". Aunque el paciente está cuidado por los profesionales sanitarios, allí uno no recibe la atención de los especialistas ni puede recibir visitas, por lo que todo está mucho más "limitado". Así, detalla que esta "es una cadena que va fluida, aunque hay momentos en los que no se da a basto".

Pese a que un importante porcentaje de la población sevillana abandona la ciudad durante los meses de más calor, los médicos del Rocío puntualizan que la presión no baja. De hecho, el representante de CSIF subraya que durante la ola de calor, "no caen tanto los pacientes", pues los enfermos crónicos necesitan recibir más atención. "Entiendes que en verano va a haber menos actividad pero no es así", lamenta también Guijo para denunciar que la plantilla "se reduce y se queda reducida para todo el año".

Desde la Consejería de Salud y Consumo se defienden y aseguran que "los pacientes en observación lo están no por falta de recursos sino por las necesidades de sus patologías", ya que la ocupación de las camas es del 79%. "El total de camas que se mantienen activas en el Hospital Virgen del Rocío es del 88% mientras que el porcentaje de ocupación el verano pasado fue del 76%", insisten fuentes de la Junta, que aclaran que "el 100% de los recursos está disponible para su activación de forma inmediata".

Obervación se convierte en un "preingreso"

"El Hospital Muñoz Cariñanos forma parte del Hospital Virgen del Rocío y, por tanto, la organización y gestión del mismo debe valorarse en conjunto puesto que la adecuación de recursos se realiza en función de los datos de presión hospitalaria de todo el complejo y no de los centros hospitalarios de forma independiente", insisten desde la cartera que dirige Rocío Hernández. Además, aclaran que "la programación hospitalaria durante los meses de verano se centra en la adecuación de las camas disponibles a la ocupación hospitalaria y la programación quirúrgica prevista en cada centro".

En una situación habitual, si tras pasar por urgencias los médicos determinan que el paciente debe ser ingresado, antes pasa por observación y permanece allí durante 24 horas en las que los profesionales analizan las constantes vitales. Ante la falta de camas, este servicio se convierte en un espacio de transición en el que hay gente que llevan horas esperando. "La observación no es ya una observación, es un preingreso", lamenta Guijo.

Ese colapso de camas ha provocado que, según el representante de CSIF, "en observación ha habido momentos en los que casi todos los enfermos estaban pendientes de ingresos". Además, el sistema de urgencias funciona como una cadena por lo que, si los enfermos no pueden abandonar observación, nuevos pacientes que llegan graves a la puerta de urgencias tienen que esperar para poder pasar a observación y ser atendidos.

Los sindicatos rechazan que, "a la fecha a la que estamos", se abran las camas necesarias en el Muñoz Cariñanos. "Habrá que esperar a este octubre", lamenta Vida para asegurar que "el personal que está trabajando está muy saturado" e insistir en que "los enfermos son los mismos" que hay durante el resto del año.