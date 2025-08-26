Detienen a dos personas por robar mercancía de un camión cuando el conductor descansaba en la cabina

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con fuerza cometido en el interior de un camión estacionado en Carmona, mientras el conductor se encontraba en el interior, descansando en la cabina.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los autores aprovecharon la parada obligatoria del transportista para forzar el acceso al remolque y sustraer parte de su carga. Según detalla la Guardia Civil en una nota, los presuntos responsables lograron extraer la mercancía, tratándose de productos de limpieza.

No obstante, gracias a la rápida intervención de las patrullas de forma coordinada, se consiguió localizar e interceptar a los sospechosos en las inmediaciones, y también recuperar parte del material sustraído.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y el material fue devuelto a su legítimo propietario. La actuación fue llevada a cabo por el Puesto Principal de Carmona.