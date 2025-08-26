Caen dos personas vinculadas a los robos en supermercados de Mairena del Aljarafe

La Policía Local de Mairena del Aljarafe ha iniciado diligencias de investigación sobre dos personas por su presunta implicación en el robo de productos en dos supermercados del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes. En un primer establecimiento, una persona fue sorprendida en el interior con productos de alimentación y perfumería, mientras otra la esperaba en el exterior con el vehículo en marcha.

Horas más tarde, ambas personas fueron localizadas en un segundo supermercado cercano, donde el personal de seguridad detectó su presencia y alertó a la Policía Local. Los agentes acudieron al lugar, logrando interceptar el vehículo e impedir la huida de los implicados.

El caso se encuentra ya en manos de la autoridad judicial competente, tras las diligencias instruidas por la Policía Local.