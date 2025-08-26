Sucesos
Caen dos personas vinculadas a los robos en supermercados de Mairena del Aljarafe
Los hechos ocurrieron la tarde del viernes cuando una persona fue sorprendida en el interior del local con productos de alimentación y perfumería, mientras otra la esperaba en el exterior con el vehículo en marcha
La Policía Local de Mairena del Aljarafe ha iniciado diligencias de investigación sobre dos personas por su presunta implicación en el robo de productos en dos supermercados del municipio.
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes. En un primer establecimiento, una persona fue sorprendida en el interior con productos de alimentación y perfumería, mientras otra la esperaba en el exterior con el vehículo en marcha.
Horas más tarde, ambas personas fueron localizadas en un segundo supermercado cercano, donde el personal de seguridad detectó su presencia y alertó a la Policía Local. Los agentes acudieron al lugar, logrando interceptar el vehículo e impedir la huida de los implicados.
El caso se encuentra ya en manos de la autoridad judicial competente, tras las diligencias instruidas por la Policía Local.
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Retenciones kilométricas para volver a Sevilla de las playas de Cádiz y Huelva
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?