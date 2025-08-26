La Junta de Andalucía reformará una zona de la Plaza de España sin uso para instalar oficinas administrativas

La Plaza de España entrará a formar parte del plan gestión del patrimonio de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo una mayor eficiencia en la gestión de los inmuebles y la reducción de gastos de alquiler. Así, la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda ha elaborado un proyecto para reformar una zona de 1.386 metros cuadrados ubicada en el interior edificio de Aníbal González para trasladar allí una de las sedes administrativas repartidas por la ciudad. El objetivo es que haya espacio para aproximadamente un centenar de trabajadores.

La Junta de Andalucía es propietaria minoritaria del conjunto de la Plaza de España construido para la Exposición Universal de 1929. Concretamente, es titular de un 8% que ha fue cedido en distintas operaciones y que se concentra en los sectores III y IV.

Una parte de estos espacios ya se usan de hecho como sede del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Pero hay otra parte, con 1.386 metros cuadrados y ubicada en la zona de la Puerta de Navarra, que lleva sin uso desde el año 2011 cuando salió de allí el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla. Catorce años en los que se ha producido un grave deterioro por el abandono que se ha producido en este tiempo.

Interior del edificio de la Plaza de España, sede de la Junta de Andalucía / Junta de Andalucía

Ahora, la Junta de Andalucía ha diseñado un proyecto para aprovechar estos espacios y habilitar una nueva sede administrativa en la Plaza de España. De momento, ya se ha licitado la redacción del proyecto y se ha elaborado una estimación del coste que supondrá la intervención, y que supera el millón de euros.

Interior del edificio de la Plaza de España, sede de la Junta de Andalucía / Junta de Andalucía

El uso final que se dará a estos espacios dependerá de un complejo proyecto (dado que se trata de un edificio con la máxima protección que está sujeto a informes de la Comisión de Patrimonio) pero el planteamiento es que se puedan habilitar espacios para en torno a un centenar de trabajadores de la Junta de Andalucía que ocupan ahora alguno de los otros espacios repartidos por la ciudad por los que la Junta de Andalucía paga un alquiler mensual.

De hecho, la estimación es que haya cabida en este nuevo espacio de la Plaza de España para 21 despachos individuales, tres despachos compartidos, una sala de juntas y una sala de office además de otros usos que se puedan habilitar. "Se busca que el diseño propuesto dote al edificio del mayor número posible de despachos y salas de reunión", recoge la memoria del contrato que la Junta de Andalucía ha licitado para la redacción del proyecto.

El proyecto está diseñado a largo plazo dado que ahora hay que redactarlo, posteriormente licitar las obras cuando estén todos los permisos de Patrimonio y finalmente ejecutar los trabajos. Pero el objetivo es que forme parte del plan de mejora de la gestión de patrimonio autonómico y de reducción de los alquileres. En estos momentos, sólo en Sevilla la Administración autonómica abona en torno a cuatro millones de euros por los alquileres de sedes administrativas en Sevilla, una cuantía que se quiere reducir de forma progresiva.

Ley de Patrimonio

Precisamente con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión del patrimonio, la Junta de Andalucía está tramitando una iniciativa legislativa que quiere tener aprobada antes de que finalice la legislatura el próximo mes de junio de 2026: la nueva ley de Patrimonio.

El anteproyecto establece una definición más amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, al incluir tanto los bienes como los derechos de titularidad de la Administración de la Junta y de sus agencias, cualquiera que sea su forma de adquisición y trata de potenciar la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad.

En este sentido, la Dirección General de Patrimonio está desplegando actuaciones para la enajenación de inmuebles, como la sexta subasta que está programada para este próximo mes de septiembre, y para la reducción de los alquileres como el proyecto de adecuación de espacios en la Plaza de España.

La reclamación de un uso cultural del alcalde de Sevilla

Este plan de la Junta de Andalucía, que encaja con los usos administrativos que tiene el edificio de la Plaza de España por parte del Gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, choca sin embargo con las declaraciones realizadas en los últimos meses por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

En septiembre de 2024, el alcalde de Sevilla lanzó la propuesta de que la Plaza de España dejara de tener un uso administrativo, centrando sus declaraciones en el uso que hace el Gobierno de España, y planteó públicamente la opción de que acogiera la ampliación del Museo de Bellas Artes. La propuesta se encontró con el rechazo del Ejecutivo central.

Los planes del Ayuntamiento también han chocado con el Gobierno central con la propuesta de cierre del espacio para el cobro de una tasa para los turistas que quieran acceder la zona monumental. La iniciativa ha sido descartada por el Ejecutivo como propietario mayoritario del espacio.