Movilidad
Nuevos cortes de tráfico por la obra del Puente del Centenario: fecha, horario y rutas alternativas
La empresa encargada de los trabajos prevé el desmontaje de los elementos auxiliares
Los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario continúan y se han programado nuevos cortes de tráfico nocturnos para avanzar en la ampliación de esta infraestructura. Actualmente, se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente y, tras la finalización de algunas de estas actuaciones, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares.
Para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios durante la retirada de estos elementos, como el carro central que se instaló para dicha ampliación, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han programado cortes nocturnos entre este 27 y el 29 de agosto y entre el 2 y el 3 de septiembre, en ambos sentidos de circulación.
La planificación de cortes es la siguiente:
- Desde las 22:00 horas del 27 hasta las 6:00 horas del 28 de agosto
- Desde las 22:00 horas del 28 hasta las 6:00 horas del 29 de agosto
- Desde las 22:00 horas del 2 hasta las 6:00 horas del 3 de septiembre.
Itinerarios alternativos
Para asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones, desde el Ministerio se han habilitado itinerarios alternativos, debidamente señalizados, tanto en sentido Huelva como en dirección a Cádiz.
Sentido Huelva:
El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 Puente Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.
El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente.
El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente de la kilometración se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Merida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.
Sentido Cádiz:
El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente de la kilometración se desviará en la salida 12b (E-5/SE-40/todas direcciones, Puerto Sur/este/zona franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE30.
Estado de las obras
Las obras del Puente Centenario ya obligaron a realizar cortes nocturnos el pasado mes de julio. En esa ocasión se estaba finalizando la ampliación del tablero, después de culminar las dos dovelas centrales y con 16 tirantes nuevos instalados.
La obra tiene un presupuesto de adjudicación de 102 millones de euros y fue adjudicada a una UTE conformada por Acciona, la utrerana Tecade y Freyssinet.
