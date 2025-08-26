Vox exige al alcalde menos ayudas a "propaganda" LGTBI y a cooperación para aprobar sus cuentas de 2026

Primera carta sobre la mesa en las negociaciones para el Presupuesto de 2026 de Sevilla. Vox ha iniciado la partida este martes con una propuesta lanzada al alcalde de Sevilla si este quiere tener su apoyo de nuevo -solo tuvo el visto bueno de Vox este 2025- para la aprobación de las cuentas del próximo año. Su portavoz, Cristina Peláez, ha explicado sus primeras líneas rojas sobre las que empezar a negociar, que vuelven a ir en la misma línea de las exigidas para este curso político. "Dejar de despilfarrar el dinero público" es la principal exigencia, que Vox traduce en destinar menos ayudas a la cooperación al desarrollo o a "propaganda LGTBI" para invertirlas en parques empresariales o el cheque-bebé y la nueva oficina de ayuda a la maternidad. Además, vuelven a ondear la bandera de la bajada de impuestos, como otra petición a José Luis Sanz.

Peláez, como en otros tantos proyectos durante este año, véase el Distrito Urbano Portuario, ordenanzas fiscales o regulación de los pisos turísticos, ha tendido la mano a los populares y ha anunciado "la disposición de su grupo político para negociar". Tanto la portavoz de Vox como Sanz han reconocido abiertamente en los últimos meses una mejoría en la relación entre ambos grupos y una buena sintonía.

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento ha manifestado que "pondrá sobre la mesa como primera condición dejar de despilfarrar el dinero público, la inversión en los motores de la economía local como los parques empresariales, las ayudas a las Pymes y a las familias como eje central de las políticas municipales". "El dinero que el Ayuntamiento se ahorre en esas partidas injustificables se debe destinar a ayudas directas a los motores de empleo, como los parques empresariales, abandonados por el PSOE durante ocho años, a las pequeñas y medianas empresas, a reforzar los servicios públicos municipales y a las familias", ha añadido.

"En el actual presupuesto no pudimos acotar aún más el gasto innecesario, como las destinadas a cooperación al desarrollo porque en muchos casos se trataban de convenios bianuales, que para 2026 podremos abordar. No tiene ningún sentido que destinemos partidas millonarias a proyectos muy lejanos de Sevilla, absurdos, y de los cuales hemos comprobado que ni siquiera se justifican para una ciudad que cuenta con los tres barrios mas pobres de España", ha proseguido explicando.

Como ha explicado Peláez, para este presupuesto logró subvencionar asociaciones antiabortistas, crear una Oficina de Atención a la Mujer Embarazada o eliminar más de 300.000 euros en ayudas a colectivos que apoyan a inmigrantes. También conceder "bonos directos a familias por el nacimiento de un hijo". Aunque Vox quería destinar para este fin el importe completo -205.000 euros-, aceptó, a instancias del PP, rebajarlo hasta los 100.000. De esta forma se recortó a la mitad la cantidad prevista para "campañas de sensibilización sobre la realidad de los países menos favorecidos" y para dar a conocer "las acciones de cooperación al desarrollo".

No "despilfarrar" en "propaganda sectaria"

Cristina Peláez ha explicado que, si el gobierno de José Luis Sanz quiere garantizarse el presupuesto de 2026 con el apoyo de Vox, "tendrá que dotar el cheque-bebé que pactamos para el actual presupuesto con 100.000 euros con una dotación económica suficiente que calculamos, inicialmente, en unos cuatro millones de euros".

"Es inaceptable, como ha ocurrido este año, que las familias más necesitadas, aquellas madres que necesitan el apoyo del Ayuntamiento para poder tener a sus hijos, hayan contado con una tercera parte de lo que se ha gastado en propaganda LGTBI, para un colectivo politizado e ideologizado", ha afirmado. "No entenderíamos que se siguiera despilfarrando en propaganda sectaria por encima de las ayudas directas a las familias", ha añadido.

PP y Vox, encabezados por José Luis Sanz y Cristina Peláez, presentan de la mano la nueva oficina de atención a la maternidad / Vox

Peláez ha apostillado que "este año ya se ha demostrado que cuando se aplican las políticas de Vox la ciudad funciona mejor porque benefician al conjunto de los sevillanos y estamos seguros que el alcalde lo está comprobando en primera persona". Fue en mayo cuando Sanz presentó el lanzamiento de los cheques-bebé con 600 euros por niño y hasta 1.000 si tiene discapacidad.

Una bajada de impuestos

Sobre las nuevas ordenanzas fiscales para 2026, la portavoz municipal de Vox ha insistido en "la necesidad de profundizar en rebajar los impuestos y tasas municipales porque se paga demasiado para los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento".

Al respecto, ha explicado que "los sevillanos pagamos demasiados impuestos y debemos rebajar lo máximo posible para paliar la voracidad fiscal del Estado. Es obligación de Vox contribuir desde el Ayuntamiento a aliviar a los ciudadanos que están siendo expoliados por un gobierno nefasto que está esquilmando el bolsillo de todos los españoles a los que debemos dar un desahogo".