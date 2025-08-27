Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Sevilla tendrá un nuevo radar que comenzará a multar en septiembre: esta es la ubicación exacta

Este dispositivo se suma a los 122 nuevos puntos de control incorporados en toda España

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la instalación de un nuevo radar de control de velocidad en la provincia de Sevilla, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de septiembre dentro de su nuevo plan para reforzar la seguridad vial.

Este dispositivo se suma a los 122 nuevos puntos de control incorporados en toda España, de los cuales 32 se han instalado en las últimas semanas en diferentes comunidades autónomas. Según la DGT, el objetivo de estos nuevos cinemómetros es reducir no solo los siniestros mortales, sino también el número de heridos graves en carretera.

Radar de tramo en la A-4

El nuevo dispositivo en Sevilla es un radar de tramo situado en la A-4, a la altura del kilómetro 531 en sentido decreciente. Su ubicación exacta corresponde al 532+675 D PK FIN: 531+000 D.

La DGT recuerda que este tipo de radares miden la velocidad media de los vehículos entre dos puntos y sancionan a los conductores que superen los límites establecidos en la vía.

Radares en Andalucía

Andalucía es una de las comunidades que más novedades presenta en este despliegue de la DGT. Además del radar de tramo en Sevilla, se han instalado los siguientes:

  • Málaga: radar fijo en la A-7052 (PK 4+500 D) y de tramo en la A-377 (del PK 8+900 C al 5+600 D).
  • Granada: radar de tramo en la GR-30 (del PK 11+910 D al 10+020 D).
  • Cádiz: radar de tramo en la A-7 (del PK 1106+290 C al 1107+540 C), en la A-48 (del PK 5+680 D al 4+000 D) y otro en la A-7 (del PK 1109+350 D al 1107+340 D).

Carácter preventivo y señalización

La DGT insiste en que la finalidad de estos radares es preventiva, no recaudatoria. Por ello, estarán debidamente señalizados en la carretera, ya sea mediante paneles de mensaje variable o, en su defecto, con señalética vertical circunstancial.

