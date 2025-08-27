Empleo
Lanzan una convocatoria para cubrir 25 plazas de auxiliar administrativo en la Diputación de Sevilla
La inscripción se prolongará hasta 10 días hábiles desde su publicación en el BOE
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles, 27 de agosto, la convocatoria de 25 plazas de auxiliar administrativo para la Diputación de Sevilla. Concretamente, son 24 plazas de auxiliar administrativo -21 en turno libre y tres para discapacidad física o sensorial- y una plaza adicional reservada para solicitantes con discapacidad intelectual.
Así lo detallaba el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del 13 de agosto de 2025, en el que se publicaron íntegramente las bases que han de regir las convocatorias. Estas, detalla el BOJA, así como la rectificación de las mismas, pueden consultarse, tanto para las 21 plazas de turno libre, las tres para discapacidad física o sensorial y las de una sola para solicitantes con discapacidad intelectual.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE. Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la dirección electrónica la Diputación de Sevilla.
