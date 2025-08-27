Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros

El nuevo barrio de Cruz del Campo de Sevilla sigue avanzando. Metrovacesa, una de las grandes promotoras de referencia en el desarrollo de estos suelos, ha obtenido la licencia de obras y ha iniciado la comercialización del residencial Terranova, un conjunto de 104 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios con precios sobre plano a partir de 402.500 euros. Todos los pisos cuentan con terraza, plaza de garaje, trasteros y acceso a una zona común con piscina, zonas de juegos infantiles y áreas ajardinadas.

Metrovacesa realiza una inversión de 37 millones de euros en una promoción residencial en un nuevo barrio de Sevilla que contará en conjunto con 2.000 viviendas, equipamientos como una Comisaría de Policía Nacional, conexiones con la red de transporte público y un gran parque a modo de pulmón verde que se estrenará previsamente este mes de septiembre.

Las 104 viviendas están distribuidas en planta baja más trece alturas, con tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios y superficies construidas interiores desde 77 m² hasta 138 m². Todas las unidades incluyen plaza de garaje y trastero. Tienen terrazas —de hasta 83 m²— y generosos jardines en planta baja.El diseño es obra de ELE2F Arquitectos. Los precios de salida se encuentran entre 402.000 y 500.000 euros en función de la ubicación y el tamaño.

Recreación gráfica del Edificio Torrenova / Metrovacesa

Según subraya Metrovacesa, la nueva promoción integra sistemas eficientes de climatización, aerotermia centralizada para agua caliente sanitaria, iluminación LED en zonas comunes, carpinterías de altas prestaciones, aislamiento reforzado y materiales ecoeficientes.

“ Torrenova no es solo un conjunto de viviendas, sino un proyecto que redefine cómo se vive en esta zona de Sevilla”. Desde su orientación y diseño hasta la calidad de los materiales y la integración con el entorno, cada decisión ha buscado crear un hogar que combine confort, sostenibilidad y comunidad”, afirma Marcos Relaño Mosquera, gerente de Torrenova en Metrovacesa.

El nuevo barrio

En la parte residencial de Cruz del Campo habrá cerca de 2.000 viviendas, de las cuales casi 1.000 son de protección oficial, en un total de unas 20 hectáreas. Se comercializan, de hecho, viviendas de hasta tres promociones distintas, como la propia Metrovacesa, que tiene previsión de su primera entrega en el segundo semestre de 2026.

En abril, la promotora Amenabar también anunció el inicio de las obras de Jardines de Cruz del Campo, un "exclusivo proyecto residencial" con "una fecha estimada de entrega para inicios de 2027". En concreto, comenzaron los trabajos de la primera fase del proyecto, con la comercialización de 89 de las 212 viviendas previstas.

Este año ya se puso la primera piedra de la construcción de las 92 primeras VPO promovidas por Emvisesa. Los precios de las viviendas, incluyendo garaje y trastero, oscilan entre 174.510,86 y 318.039,29 euros (IVA no incluido). Pero con IVA se irían hasta una franja de 200.000 euros (unos 220.000 las de dos dormitorios) a 350.000 euros (con cuatro dormitorios).

El parque de la Cruz del Campo cuenta con siete hectáreas y estará formado por praderas con 950 árboles.También se ha construido un espacio deportivo con dos pistas donde se podrá jugar al fútbol sala, y un itinerario perimetral por el parque para hacer running a lo largo de un kilómetro. Los más jóvenes podrán contar con una zona de juegos infantiles o 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y una pirámide trepadora; además de áreas para el descanso con bancos.