El Ayuntamiento borra el grafiti mítico de SFDK en Pino Montano: "Se arrasó con todo"

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la brigada antigrafiti, ha borrado el histórico grafiti de SFDK en Pino Montano, el barrio que vio nacer a la formación de rap más longeva de España.

Se trata de un rincón que era mucho más que pintura. El mural, visible para todo aquel que transitaba por la SE-30, se había convertido en un símbolo urbano para los seguidores del grupo y para varias generaciones que crecieron con la música de Zatu y Acción Sánchez.

El grafiti, que durante décadas coronó la entrada a Pino Montano, había sido un recordatorio permanente de que desde los bloques también podía levantarse un legado musical con repercusión nacional. "Se arrasó con todo. Etapas. Al otro lado del bloque hay un transformador de la luz que da al camino de los toros e igual un homenaje a Odisea en el lodo le cabe, ese disco se hizo en ese bloque. Hablaremos con la comunidad. Gracias por tu apoyo, vecino", ha expresado el propio grupo en un vídeo al usuario de TikTok Juan Yozas.

El borrado llega además en un año clave para el dúo, que celebró el pasado 2024 sus 30 años de carrera con un concierto histórico en el Estadio de La Cartuja, el primero que un grupo de rap español ofrecía en solitario en un recinto de esas dimensiones. Un directo que reunió a un público intergeneracional y que confirmó que SFDK sigue siendo la voz más reconocible del rap hecho en Sevilla.

Así trabaja la brigada antigrafiti en Sevilla

El propio consistorio informó este pasado martes que se borran unos 25 grafitis de media al día por las diferentes calles de la ciudad. Desde diciembre de 2023 "se han eliminado un total de 14.434 trabajos". Es un servicio pionero en la ciudad que está formado por una plantilla de 27 profesionales, formados específicamente en protección ambiental, que se sirven de una flota de diez furgones de trabajo perfectamente equipados con equipos autónomos de hidrolimpieza, y a los que se suman dos vehículos de inspección.

De mural a mito

El grafiti de SFDK en Pino Montano no era una firma cualquiera. Era parte de esa identidad que la banda construyó desde sus primeras maquetas, cuando Straight From Da Kranny se transformó en el ya célebre Siempre Fuertes de Konciencia. Desde allí irradiaron rap, actitud y sevillanía, y ese muro fue durante años una postal alternativa de la ciudad, un lugar de peregrinaje para fans del grupo.

Con su eliminación, desaparece también un pedazo de memoria del hip hop sevillano. Muchos vecinos y seguidores han mostrado su descontento en redes sociales, recordando que aquel grafiti formaba parte de la historia viva del rap en España. Ahora, ese muro vuelve a estar vacío. Pero en la memoria de los vecinos, y en las barras de SFDK, seguirá resonando el eco de aquel mensaje: siempre fuertes.