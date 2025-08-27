El Ayuntamiento cierra el Parque del Tamarguillo tras la aparición de más de 20 gansos muertos en dos días

El Parque del Tamarguillo estará cerrado de manera temporal después de que haya contabilizado la muerte de más de 20 gansos en la laguna en dos días. Por segunda jornada consecutiva el Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, ha recibido un aviso de estos fallecimientos, y ha decidido tomar esta medida preventiva hasta que los análisis determinen la causa exacta de las muertes. El Gobierno de Sanz ha informado que se ha activado de manera inmediata el protocolo de prevención y seguridad para determinar lo que ha podido pasar, para lo cual se recogerán muestras y se realizarán necropsias a las aves, en contacto permanente con la Junta de Andalucía.

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento ya tuvo constancia este martes de la aparición de siete ejemplares muertos en la laguna, que fueron retirados de manera inmediata y se enviaron para su análisis. Fuentes municipales descartaron una vinculación con un problema de mantenimiento: "La laguna del Tamarguillo se encuentra en correcto estado de mantenimiento y que recibe controles periódicos y llenado regular, lo que garantiza tanto el aporte de agua necesario como el seguimiento de sus condiciones ambientales".

Nuevamente, ahora que se ha cerrado el parque, el Ayuntamiento ha subrayado que, "aunque se ha producido la muerte de un número significativo de ejemplares, la mayor parte de la población de gansos de la laguna permanece con vida y en buen estado. Asimismo, la laguna del Tamarguillo presenta un correcto estado de conservación, con aportes regulares de agua".

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha acudido este miércoles al Parque del Tamarguillo para comprobar la situación y ha indicado que "el cierre del parque responde exclusivamente a un criterio de prudencia y protección de la ciudadanía". El Consistorio asegura que informará puntualmente de los resultados de las investigaciones y agradece la colaboración de los vecinos durante este periodo.

Gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo / PSOE Sevilla

Desde el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento asegura haber reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09.00 a 21.00 durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21.00 a 08.30. "Gracias a este refuerzo, estos parques cuentan con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas del día", precisa.

Cinco patos muertos en el Parque de María Luisa

Justamente este lunes el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa de Sevilla amaneció con la presencia de cinco patos muertos y flotando sobre un agua completamente llena de suciedad. Fuentes municipales explicaron a este periódico que el Ayuntamiento investigará lo sucedido y que se hacen limpiezas periódicas de manera superficial de cualquier elemento flotante.

Además, estas mismas fuentes sostienen que se hacen limpiezas profundas de manera anual, y precisamente la más reciente se produjo en el mes de julio. Entonces, se vació completamente el estanque para limpiarlo.

Aparecen varios animales muertos en el estanque del parque de María Luisa / PSOE Sevilla

El PSOE denuncia "abandono y falta de vigilancia"

Esta situación fue denunciada por el PSOE que desde el lunes, criticando "el abandono y la falta de vigilancia en los parques y jardines municipales". "Es una muestra más de la mala gestión del Gobierno de Sanz", ha apuntado el concejal Juan Tomás de Aragón. El PSOE ya achacó "la ausencia de cuidados adecuados en pleno mes de agosto".

Los socialistas se muestran "preocupados por la reiteración de episodios de mortandad en espacios verdes de Sevilla" y exigen al gobierno local "medidas inmediatas para reforzar la vigilancia y el mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección de la fauna y el adecuado estado de conservación de los parques".

El Parque del Tamarguillo ya fue escenario de otra grave incidencia este mismo año, recuerda el grupo socialista, cuando se registró una importante mortandad de peces en su laguna, vinculada a deficiencias en la calidad del agua. "Los parques son patrimonio común de la ciudad y no pueden seguir siendo escenario de abandono ni de ataques contra la fauna", subraya el concejal Juan Tomás de Aragón, que ha insistido también en la situación del arbolado del parque, "donde también se están secando muchos árboles".

"¿Cómo es posible que con el doble de presupuesto para arbolado que hace dos años no se estén cuidando los parques?", se pregunta el concejal, criticando la mala gestión y planificación del Gobierno del PP "que intenta ocultar estos hechos".