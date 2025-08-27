Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre
Las visitas a la Cripta se realizarán en grupos reducidos y de forma gratuita para los nacidos y residentes en Sevilla a partir del 15 de septiembre
La cripta del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla, uno de los lugares históricos más emblemáticos de la ciudad, ha sido un espacio reservado exclusivamente a la investigación desde la finalización de las excavaciones realizadas entre 2008 y 2014.
Se trata de un espacio arqueológico con más de 2000 años de historia. Un viaje, que desde el 15 de septiembre, prentende ilustrar una parte importante de la ciudad, desde su ocupación tartésica hasta el origen del mismo Alcázar en el siglo XI.
El Ayuntamiento de Sevilla, aclara que en la web del Alcázar se habilitará con la llegada de septiembre, durante la próxima semana, un enlace donde poder inscribirse para las visitas, las cuales comenzarán a desempeñarse a partir del 15 de septiembre, los martes, jueves y sábados a las 10:30h. Las visitas se harán en grupos reducidos y guidados, además, serán gratuitos para los sevillanos o residentes de la capital.
