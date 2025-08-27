Sucesos
Identificado un joven por grabarse haciendo parkour en una azotea del centro de Sevilla
El vídeo, que había circulado en redes sociales con la etiqueta #parkour, fue eliminado poco después de que la Policía Local iniciara las pesquisas
La Policía Local de Sevilla ha identificado este martes a un vecino de 22 años tras difundir en redes sociales varios vídeos en los que aparecía practicando parkour en distintas zonas del centro de la capital.
Según ha informado el propio cuerpo en su cuenta de @EmergenciasSevilla, los agentes se personaron en el domicilio del joven a las 12:00 horas, donde procedieron a su identificación y a la instrucción de las diligencias correspondientes.
El vídeo, que había circulado en redes sociales con la etiqueta #parkour, fue eliminado poco después de que la Policía Local iniciara las pesquisas.
Así se practica el parkour
El parkour es una disciplina física y deportiva que consiste en desplazarse de un punto a otro de la manera más rápida y fluida posible, usando solo el cuerpo humano.
Quienes lo practican, conocidos como traceurs, utilizan técnicas como saltos, escaladas, acrobacias y movimientos ágiles para superar obstáculos urbanos o naturales (muros, barandillas, escaleras, tejados, etc.).
Aunque comenzó como una práctica callejera en Francia en los años 80, hoy en día es reconocido como una disciplina deportiva y artística.
