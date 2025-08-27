Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en la vegetación de la Carretera de Su Eminencia llega a las puertas del Parque de Guadaíra

El fuego ha sido controlado por los Bomberos que han evitado que llegara hasta la zona verde

Vídeo | Incendio en la Carretera de Su Eminencia

Incendio en la Carretera de Su Eminencia / El Correo

Sevilla

Los Bomberos han conseguido controlar esta tarde un incendio declarado en la vegetación del entorno de la Carretera de Su Eminencia justo antes de que el fuego llegara hasta el Parque del Guadaíra. La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que se produjera un incidente de gravedad .

El incendio fue detectado en torno a las seis de la tarde y obligó al corte de tráfico durante casi una hora de la Carretera de Su Eminencia debido a la presencia de una gran humereda y a la necesidad de intervención por parte de los Bomberos.

En torno a las siete de la tade el fuego quedó controlado y se pudo restablecer el tráfico con normalidad en la zona.

Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre

Un incendio en la vegetación de la Carretera de Su Eminencia llega a las puertas del Parque de Guadaíra

Una adolescente sevillana enferma de ataxia pide que se autorice en Andalucía el medicamento para su enfermedad

Una violenta agresión se salda con dos policías nacionales heridos en Alcalá de Guadaíra

Un mosaico romano del siglo III sale a la luz en Écija

Identificado un joven por grabarse haciendo parkour en una azotea del centro de Sevilla

Sevilla tendrá un nuevo radar que comenzará a multar en septiembre: esta es la ubicación exacta

El Ayuntamiento borra el grafiti mítico de SFDK en Pino Montano: "Se arrasó con todo"

