Un incendio en la vegetación de la Carretera de Su Eminencia llega a las puertas del Parque de Guadaíra
El fuego ha sido controlado por los Bomberos que han evitado que llegara hasta la zona verde
Los Bomberos han conseguido controlar esta tarde un incendio declarado en la vegetación del entorno de la Carretera de Su Eminencia justo antes de que el fuego llegara hasta el Parque del Guadaíra. La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que se produjera un incidente de gravedad .
El incendio fue detectado en torno a las seis de la tarde y obligó al corte de tráfico durante casi una hora de la Carretera de Su Eminencia debido a la presencia de una gran humereda y a la necesidad de intervención por parte de los Bomberos.
En torno a las siete de la tade el fuego quedó controlado y se pudo restablecer el tráfico con normalidad en la zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Retenciones kilométricas para volver a Sevilla de las playas de Cádiz y Huelva
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
- La Junta de Andalucía reformará una zona de la Plaza de España sin uso para instalar oficinas administrativas
- La Macarena se prepara para un 'caos total': 'Es el inicio del Metro y ya está siendo desesperante