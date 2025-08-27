Un incendio en la vegetación de la Carretera de Su Eminencia llega a las puertas del Parque de Guadaíra

Los Bomberos han conseguido controlar esta tarde un incendio declarado en la vegetación del entorno de la Carretera de Su Eminencia justo antes de que el fuego llegara hasta el Parque del Guadaíra. La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que se produjera un incidente de gravedad .

El incendio fue detectado en torno a las seis de la tarde y obligó al corte de tráfico durante casi una hora de la Carretera de Su Eminencia debido a la presencia de una gran humereda y a la necesidad de intervención por parte de los Bomberos.

En torno a las siete de la tade el fuego quedó controlado y se pudo restablecer el tráfico con normalidad en la zona.