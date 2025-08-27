Un otoño muy flamenco en las peñas andaluzas: 225 recitales con muchas actuaciones entre septiembre y noviembre

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la programación del Circuito Andaluz de Peñas 2025, una iniciativa que refuerza la difusión del flamenco en toda la comunidad autónoma. Coincidiendo con el XV aniversario del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, la consejería de Cultura y Deporte ha aumentado el presupuesto destinado al tejido asociativo del flamenco en un 20%. Este incremento presupuestario destina a las actuaciones repartidas por toda la provincia hasta 250.000 euros.

225 recitales entre septiembre y noviembre

La nueva edición del Circuito Andaluz de Peñas promete 225 recitales para este 2025. Una notable mejoría, frente a los 191 pactados el pasado 2024. La gran mayoría de las actuaciones se celebran entre septiembre y noviembre, sobre todo, por ser el segundo el mes del flamenco y con especial protagonismo en torno al 16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía.

El programa incluye 170 recitales de cante flamenco, 38 espectáculos de baile y 13 actuaciones de toque flamenco. Las cuatro restantes se corresponden con propuestas instrumentales innovadoras; flamenco al piano y al fagot. Actuaciones en las que participarán más de 472 artistas de las diferentes disciplinas.

Este nuevo impulso económico refuerza el compromiso del Gobierno Andaluz con el flamenco, no sólo con la expresión artística reconocida mundialmente, sino también como elemento identitario y social en toda la región.

El Circuito Andaluz de Peñas 2025 se consolida así como uno de los grandes referentes de la programación cultural andaluza, impulsando la participación de artistas y peñas en todas las provincias.