Sevilla alcanza las 1.200 viviendas turísticas canceladas pero sigue por detrás de Málaga, Cádiz y Granada

En torno a 1.000 viviendas turísticas más han sido canceladas durante este verano por los controles realizados por la Junta de Andalucía en coordinación con los distintos Ayuntamientos. De esta forma, desde mediados de 2024 se han rebasado ya los 10.000 pisos turísticos que han sido revocados en toda la comunidad autónoma por incumplir algún aspecto de la normativa o no cumplir con los requisitos necesarios.

Así, el primer semestre de 2025 se cerró con 9.200 viviendas turísticas canceladas por parte de la Consejería de Turismo, una cifra que ha aumentado en los últimos datos difundidos por parte de la Consejería a mediados de agosto hasta llegar a 10.266 pisos en toda la comunidad autónoma.

Por provincias, Málaga lidera la clasificación de viviendas turísticas canceladas con 3.812 lo que supone 400 más que antes del inicio del verano. Le sigue la provincia de Granada con 1.809 lo que supone un aumento de 130 respecto al último registro hecho público. En tercer lugar en Cádiz se han alcanzado las 1.392, un total de 28 más. En cuarta posición está Sevilla con 1.198 viviendas turísticas canceladas un incremento de 111.

Cancelaciones en las capitales

Según los datos hechos públicos por la Consejería de Turismo casi la mitad de estas cancelaciones se han registrado en las capitales. Destaca en sentido Málaga que suma 1.280 viviendas turísticas suspendidas seguida de Sevilla que ha superado ya las 1067. En Granada capital han sido 988 y en la ciudad de Cádiz un total de 471.

“Con las cifras de hoy, queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados”, apuntó el consejero de Turismo, Arturo Bernal, resaltando la mejora de la coordinación administrativa para una gestión eficiente y ágil. “Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces”, ha insistido.

Estrategia de la Consejería

La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros ha contribuido a clarificar la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios claros, inequívocos y objetivos.

Además, se regula la posibilidad de que la Consejería pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras autoridades públicas.

"Igualmente, de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha aprobado el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Con ello, se han adoptado, con carácter de urgencia, medidas que ya permiten a los ayuntamientos andaluces adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad económica al tipo de uso urbanístico más idóneo según su modelo de ciudad, preservando el medio ambiente urbano", subrayan desde la Consejería.