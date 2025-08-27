Sevilla se lanza a captar inversiones en Latinoamérica para sectores como los videojuegos o la ciberseguridad

Sevilla busca captar inversión más allá de nuestras fronteras para dinamizar la economía de la capital andaluza. En esta investigación sobre los mercados susceptibles de ser abordados con este fin, el Ayuntamiento ha detectado "un relevante potencial inversor" procedente de empresas ubicadas en la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), una iniciativa de integración regional cuyo objetivo principal es establecer una zona de libre comercio y promover la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre sus miembros.

Por esta cuestión, en plena crisis por los efectos de los aranceles de EEUU, ha sacado a licitación pública la asistencia técnica para analizar las posibilidades de atracción de inversión e impulso de las relaciones entre la capital andaluza y este mercado, que cuenta con un montante presupuestario de más de 60.000 euros.

La oficina Sevilla Open for Business, que estudia las posibilidades de la economía sevillana, subraya la importancia comercial de esta zona, ya que está conformada "por cuatro de las economías más dinámicas y productivas de América Latina, con buenas perspectivas en el comercio Internacional y con un carácter abierto al libre comercio mundial". En este punto, destaca que este bloque de países constituye "la octava potencia económica y exportadora a nivel mundial, por lo que se convierte en una fuente potencial de inversión pudiendo coadyuvar al crecimiento productivo y económico de nuestra ciudad".

Sectores más estratégicos

El pliego de prescripciones técnicas de este contrato destaca la importancia de determinar dónde estaría el mayor potencial para la atracción de inversiones a Sevilla, así como la organización de una misión comercial "que promueva los atractivos económicos y estratégicos de la ciudad". Además, se persigue establecer contactos con los inversores potenciales de los países seleccionados, "buscando generar oportunidades de inversión directa en sectores declarados estratégicos por la oficina Sevilla open for Business como la ciberseguridad, grandes datos, videojuegos, biotecnología, energías renovables e industria aeroespacial".

Así, el contrato establece una serie de objetivos, entre los que se encuentran el estudio del mercado; impulsar y consolidar las relaciones comerciales, económicas e institucionales entre la Alianza del Pacífico y el Ayuntamiento de Sevilla; dar visibilidad a la ciudad como referente para la instalación de empresas extranjeras procedentes de este mercado; dar a conocer la notoriedad y singularidad de Sevilla para el fomento y atracción de dichas inversiones externas o favorecer las tracciones comerciales e intercambio de mercancías entre la capital hispalense y los países de la Alianza del Pacífico.

Una vez estudiado el mercado, detectadas las oportunidades de negocio y en función de la información obtenida, se realizará una misión directa en uno de los países integrantes de dicha Alianza Pacífica, con el objetivo de promover activamente la inversión en la ciudad. Esta misión tendrá una duración de cinco días e incluirá la organización de encuentros empresariales, presentaciones formales sobre los sectores estratégicos de Sevilla y sus peculiaridades, así como reuniones individuales con inversores potenciales, agencias de promoción de la internacionalización y asociaciones empresariales relevantes.