La Sierra Norte de Sevilla viaja al pasado: Alanís celebra sus jornadas medievales del 29 al 31 de agosto

Las jornadas medievales de Alanís, llevan dos décadas señalando el último fin de semana de agosto entre locales y turistas como uno de los eventos más relevantes en toda la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.

Este 2025, durante los días 29, 30 y 31, las calles de Alanís visten sus mejores galas: banderas y pendones que guían hasta la plaza del ayuntamiento dónde tendrá lugar el mercado medieval. Un punto de encuentro para artesanos de diversos lugares que suman hasta 100 puestos diferentes dónde encontrar bisutería artesanal de cuero o metal, de lo más original, y que claramente evoca aquellas que probablemente portarían las damas de la antigua Castilla.

Estas jornadas, inclusive su mercadillo, son para todos los públicos: en muchos de sus puestos se venden juguetes tradicionales de la época culmen de elegantes caballeros y leyendas de dragones. Además, en el mercado se reserva un espacio de juegos y actividades para los más pequeños.

En esta vigésima edición de las jornadas medievales de Alanís la programación promete justas, representaciones de antiguos oficios, acompañados de música y danza que en conjunto son capaces de trasladar a los asistentes unos cuantos siglos atrás, disfrutando también de las anécdotas contadas por juglares y trovadores que rondan el pueblo.

Desde que esta emblemática tradición naciera en 2003, su castillo y la Ermita, situados en la parte más elevada, cobran durante estos días un carácter emblemático y recobran el esplendor del pasado de esta localidad a través de reyes y caballeros.

Para estos días, la programación recogida en la página web del ayuntamiento de Alanís anuncia dos espectáculos: el teatro medieval, Las Infantas Bombón, y El gran circo del rey. Ambas están previstas para los días 29 y 30 de agosto a las 22: 00 y 00:00 respectivamente. Por supuesto no son, ni de lejos, los únicos grandes eventos del fin de semana, que está milimétricamente organizado, para ofrecer diversas actividades en cualquier momento y lugar.

Las entradas pueden adquirirse online o presencialemente desde el día 25 de agosto tanto a través de internet como de forma presencial en los puntos de venta habilitados en el Centro Guadalinfo, en el Punto Vuela de la calle Corredera. El horario para adquirirlas en los lugares habilitados es de 10:00 a 13:00 horas. El precio de la entrada para asistir a este evento es de 4 euros por persona y en caso de que se quiera adquirir por internet deberá hacerse, exclusivamente, a través de la plataforma Paypal. Por motivos de seguridad, las entradas no se envían por correo electrónico. El justificante de compra recibido mediante la plataforma de pago (correo de confirmación de PayPal) será válido y suficiente para acceder a las instalaciones municipales.

En el acceso se requerirá la presentación de dicho justificante junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, para su verificación. En caso de que se acuda al municipio sin entrada, habrá un punto Información General en el que se podrán adquirir siempre y cuando haya existencias