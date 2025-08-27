Sucesos
Susto en Sevilla: conato de incendio en una vivienda de la calle Álvarez Quintero
Efectivos de Bomberos y Policía Local han intervenido esta mañana en esta calle céntrica de la ciudad
Gran susto se han llevado los vecinos de la calle Álvarez Quintero. Un conato de incendio, con origen eléctrico en una arqueta de una vivienda, ha alarmado a los presentes. Después de varias llamadas alertando de lo ocurrido, efectivos de Bomberos y Policía Local de Sevilla se han desplazado hasta el lugar de los hechos para evitar daños mayores.
Según informan los servicios de emergencias de Sevilla, "la situación ha quedado controlada rápidamente y no se han registrado personas afectadas". Durante la actuación, la Policía Local cortó el tránsito peatonal en la zona durante unos minutos, que ya ha quedado normalizada sobre las 10.00 horas de la mañana de este miércoles, según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales.
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Retenciones kilométricas para volver a Sevilla de las playas de Cádiz y Huelva
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
- La Junta de Andalucía reformará una zona de la Plaza de España sin uso para instalar oficinas administrativas
- La Macarena se prepara para un 'caos total': 'Es el inicio del Metro y ya está siendo desesperante