Susto en Sevilla: conato de incendio en una vivienda de la calle Álvarez Quintero

Gran susto se han llevado los vecinos de la calle Álvarez Quintero. Un conato de incendio, con origen eléctrico en una arqueta de una vivienda, ha alarmado a los presentes. Después de varias llamadas alertando de lo ocurrido, efectivos de Bomberos y Policía Local de Sevilla se han desplazado hasta el lugar de los hechos para evitar daños mayores.

Según informan los servicios de emergencias de Sevilla, "la situación ha quedado controlada rápidamente y no se han registrado personas afectadas". Durante la actuación, la Policía Local cortó el tránsito peatonal en la zona durante unos minutos, que ya ha quedado normalizada sobre las 10.00 horas de la mañana de este miércoles, según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales.