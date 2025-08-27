El talento andaluz brilla en la Agencia Espacial Española: la mayoría de trabajadores son de Sevilla

"Si el talento se forma en toda España, ¿por qué no puede vivir en su tierra?". La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido este martes que muchos de los trabajadores que se incorporen a la Agencia Espacial Española, situada en Sevilla, serán andaluces, la inmensa mayoría de ellos, sevillanos.

Después de un arduo proceso de selección de personal, en el mes de marzo, el director del centro, Juan Carlos Cortés, anunciaba que la plantilla estaba prácticamente al completo. Hoy se ha podido saber que la mayoría de los funcionarios que trabajarán en las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo son andaluces que residían en otras partes de España y que vuelven a casa.

"La agencia arrancaba con mucho personal que ya existía y sorpresivamente toda la plantilla que se está incorporando son sevillanos y andaluces", ha explicado la ministra socialista a preguntas de los medios de comunicación tras visitar la Estación Biológica de Doñana. Así, la ministra ha destacado el proceso de descentralización que se está desarrollando desde su cartera.

Morant ha señalado que "la agencia espacial se ha puesto en marcha en un tiempo récord". "Hemos avanzado muchísimo y el sector empresarial está muy contento, estamos muy satisfechos del ritmo", ha insistido la titular de Ciencia. En concreto, el sector aeroespacial andaluz cosechó una cifra de negocio de 2.914 millones de euros en 2024, su máximo histórico, y se crearon 1.056 nuevos empleos, hasta contabilizar 15.496 puestos de trabajo directos.

Durante casi dos años la agencia tuvo que trabajar al 50% o 60% de su capacidad debido a los problemas de selección del personal. Sin embargo, una vez han sido superados estos retos, el centro puede funcionar a máximo rendimiento. "Antes era un coro y ahora tenemos una sola voz", ha afirmado Morant que ha confirmado que el Ministerio está "cumpliendo con el objetivo" que habían establecido y el proyecto está "teniendo impacto en el territorio".

"Efecto llamada"

El presidente del clúster Andalucía Aeroespace, Antonio Gómez-Guillamón, achaca el crecimiento del sector al "efecto llamada" de la Agencia espacial. Según los datos que aportó la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el mes de marzo, en 2024 la facturación del sector del Espacio aumentó un 25% en la comunidad autónoma con respecto a 2025 y llegó a representar el 6% del total de la industria.

La ministra también ha aplaudido la "apuesta científica sin precedentes en Andalucía" del Gobierno de España al hablar de los avances del IFMIF-DONES, ubicado en Escúzar. Así, ha subrayado que "es la infraestructura científica mas importante de España" y ha señalado que se van "dando los pasos que hay que dar". Morant ha puntualizado que el proceso de contratación del centro granadino es muy concreto, ya que "no existe infraestructura en el mundo parecida".