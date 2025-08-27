Una violenta agresión se salda con dos policías nacionales heridos en Alcalá de Guadaíra

Dos policías nacionales han resultado heridos en Alcalá de Guadaíra tras sufrir una violenta agresión por parte de un individuo. Los hechos han sido denunciados por el sindicato Jupol que ha distribuido las imágenes que reflejan cómo un individuo se enfrenta a los dos agentes en plena calle hasta que finalmente es reducido.

Según informa el sindicato, el agresor venía de participar en otro incidente violento cuando protagonizó el enfrentamiento con los dos agentes de la Policía Nacional con quienes se peleó en medio de la calzada hasta que finalmente fue reducido. Según el sindicato, los dos agentes sufren heridas.

"Esta es una prueba más de la pérdida del principio de autoridad que sufrimos a diario", comunicó el sindicato en un mensaje difundido a través de redes sociales acompañando al vídeo completo que recoge la agresión en el municipio sevillano.