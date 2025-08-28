Sucesos
Apuñalamiento en Tussam: detienen a un hombre tras herir con un cuchillo a un jubilado en un autobús de la línea 14
La Policía Nacional ha detenido al agresor que también ha resultado herido en el forcejeo
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla capital a un hombre después de apuñalar a otro varón en un autobús de la línea 14 de Tussam. El agresor, un varón de 58 años, tuvo que ser reducido por varios pasajeros que también estaban en el interior del vehículo, según adelanta Diario de Sevilla y ha podido confirmar este periódico.
Según Emergencias 112, los hechos ocurrieron pasadas las 09:00 horas de este jueves, cuando se recibió el aviso de que un hombre de mediana edad, quien al parecer sufre algún tipo de trastorno mental, se había abalanzado contra los pasajeros de un autobús de Tussam portando un arma blanca. Con esta acción, logró herir a otro varón de 69 años, detalla el servicio de emergencias, confirmando fuentes de Ayuntamiento de Sevilla que se trata de un policía nacional jubilado.
Fueron varios viajeros los que intervinieron y lograron reducir al agresor, que finalmente fue detenido por la Policía Nacional. Fruto del forcejeo, el agresor también resultó herido. Los hechos ocurrieron en un autobús de la línea 14 de Tussam, que cubre el trayecto que va desde el Polígono Norte al la Plaza del Duque, a la altura de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril.
