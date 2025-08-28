La colaboración de los vecinos, clave para la detención de un violento ladrón en Mairena del Aljarafe

La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Aljarafe a un hombre de 39 años de edad como presunto autor de un robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones, tras intentar sustraer por la fuerza un patinete eléctrico a una mujer en la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:20 horas del pasado domingo, cuando el autor al intentar arrebatar un patinete eléctrico, la víctima se aferró al mismo siendo arrastrada por el suelo sufriendo heridas en sus rodillas. La intervención de varios vecinos que se encontraban en la zona, evitó que el robo se consumara, permitiendo además aportar información útil para la Guardia Civil sobre la huida del sospechoso.

Tras el aviso de la Central Operativa de Complejo de la Guardia Civil (062), una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó de inmediato al lugar, donde se encontraba Policía Local, la víctima y varios testigos. Estos describieron físicamente al autor y la vestimenta que portaba, lo que facilitó su localización en las inmediaciones antes que lograra abandonar el lugar.

Una vez identificado, el sospechoso fue reconocido tanto por la víctima como los testigos, procediendo a su detención como presunto autor de un delito con violencia. Tras ser trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, se instruyeron las correspondientes diligencias siendo puesto a disposición judicial.