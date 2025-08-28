Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La colaboración de los vecinos, clave para la detención de un violento ladrón en Mairena del Aljarafe

Los ciudadanos evitaron que se consumara el atraco y aportaron la información necesaria a la Guardia Civil para su arresto

Detención del autor de un robo con violencia en Mairena del Aljarafe

Detención del autor de un robo con violencia en Mairena del Aljarafe

El Correo

El Correo

El Correo

La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Aljarafe a un hombre de 39 años de edad como presunto autor de un robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones, tras intentar sustraer por la fuerza un patinete eléctrico a una mujer en la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:20 horas del pasado domingo, cuando el autor al intentar arrebatar un patinete eléctrico, la víctima se aferró al mismo siendo arrastrada por el suelo sufriendo heridas en sus rodillas. La intervención de varios vecinos que se encontraban en la zona, evitó que el robo se consumara, permitiendo además aportar información útil para la Guardia Civil sobre la huida del sospechoso.

Tras el aviso de la Central Operativa de Complejo de la Guardia Civil (062), una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó de inmediato al lugar, donde se encontraba Policía Local, la víctima y varios testigos. Estos describieron físicamente al autor y la vestimenta que portaba, lo que facilitó su localización en las inmediaciones antes que lograra abandonar el lugar.

Noticias relacionadas y más

Una vez identificado, el sospechoso fue reconocido tanto por la víctima como los testigos, procediendo a su detención como presunto autor de un delito con violencia. Tras ser trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, se instruyeron las correspondientes diligencias siendo puesto a disposición judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
  2. Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
  3. Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
  4. El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
  5. Las vallas y excavadoras invaden Sevilla: la ciudad vuelve de vacaciones con medio centenar de obras en sus calles
  6. La Junta de Andalucía reformará una zona de la Plaza de España sin uso para instalar oficinas administrativas
  7. Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros
  8. Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?

Teatro, exposiciones y música en vivo: qué hacer en Sevilla en el último fin de semana de agosto

Teatro, exposiciones y música en vivo: qué hacer en Sevilla en el último fin de semana de agosto

Científicos andaluces hallan el talón de Aquiles del sarcoma de Ewing: el cáncer agresivo de niños y adolescentes

Científicos andaluces hallan el talón de Aquiles del sarcoma de Ewing: el cáncer agresivo de niños y adolescentes

La colaboración de los vecinos, clave para la detención de un violento ladrón en Mairena del Aljarafe

La colaboración de los vecinos, clave para la detención de un violento ladrón en Mairena del Aljarafe

Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: "Es un microcosmos mágico"

Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: "Es un microcosmos mágico"

La concentración de viviendas turísticas aumenta en Sevilla en contra de la tendencia nacional

La concentración de viviendas turísticas aumenta en Sevilla en contra de la tendencia nacional

El Ayuntamiento borra el grafiti mítico de SFDK en Pino Montano: "Se arrasó con todo"

El Ayuntamiento borra el grafiti mítico de SFDK en Pino Montano: "Se arrasó con todo"

Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre

Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre

Un incendio en la vegetación de la Carretera de Su Eminencia llega a las puertas del Parque de Guadaíra

Un incendio en la vegetación de la Carretera de Su Eminencia llega a las puertas del Parque de Guadaíra
Tracking Pixel Contents