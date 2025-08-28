Comienzan las obras de Emasesa en la calle Recaredo con tres semanas de cortes de tráfico y cambios en Tussam

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha iniciado los trabajos de renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo, concretamente el comprendido entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco, como parte de las actuaciones de conservación programadas por la empresa municipal de aguas. El plazo estimado de ejecución de las obras es de cinco semanas y cuentan con un presupuesto total de 54.719,65 euros (más IVA).

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "estos trabajos tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo". Por ello “seguimos realizando actuaciones en calles de la ciudad como en Recaredo para mejorar así la calidad de vida de todos los vecinos", añade el edil.

De la Rosa ha detallado que “dicha intervención contempla la sustitución de 70 metros de tubería de gres de 300 mm de diámetro, la instalación de ocho acometidas domiciliarias, dos pozos de registro y dos imbornales de dimensiones 0,60 x 0,30 metros”. La pavimentación se realizará con aglomerado asfáltico sobre hormigón en la calzada y losa hidráulica en los acerados, respetando las características urbanas de la zona.

Obras y cortes de tráfico en la calle Recaredo de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Con las obras en Recaredo, son casi una decena de obras las que Emasesa acomete actualmente en la ciudad -como las de Pagés del Corro, Méndez Núñez, Dueñas, Teodosio, o la iniciada hace unos días en la calle Porvenir- con una inversión que supera los 14,8 millones de euros.

El Ayuntamiento, entre las que tiene en marcha y las que va a iniciar, contabiliza más de 200 actuaciones por toda la ciudad, aproximadamente medio centenar destinadas a asfaltados y pavimentaciones. Desde la calle Pagés del Corro en Triana hasta las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos en Los Remedios. Desde la avenida Doctor Fedriani en la Macarena hasta la plaza de la Fuensanta en Sevilla Este o la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa. O Méndez Núñez, Dueñas y la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo.

Cortes de tráfico y cambios en Tussam

Durante el desarrollo de los trabajos se producirán cortes de tráfico en dicho tramo de la calle Recaredo que durarán aproximadamente unas tres semanas. Mientras se mantengan estos cortes, las líneas 1, C4, A1 y A8 de Tussam modifican sus recorridos suprimiéndose las paradas de las líneas existentes en dicha calle con sentido Puerta Osario.

Tres semanas de desvíos en Menéndez Pelayo

A partir de este jueves a las 8 de la mañana también ha comenzado desvíos por corte al tráfico en la Avenida Menéndez Pelayo (sentido Puerta Osario), en el tramo comprendido entre La Florida y Luis Montoto, que durarán tres semanas aproximadamente. Afectarán a las líneas 1, C4, A1 y A8 de Tussam.

Las líneas 1, C4 y A1 circularán por Avenida Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, José Laguillo, María Auxiliadora hasta su itinerario habitual. Y la A8 por Avenida Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, Gonzalo Bilbao, María Auxiliadora, Glorieta Cruceiro a su itinerario habitual.

Quedan suprimidas las paradas de estas líneas existentes en la calle Recaredo sentido Puerta Osario mientras esté en vigor el corte de tráfico y se habilitan paradas provisionales en la calle Amador de los Ríos, conjuntamente con las líneas 24 y 27.