La concentración de viviendas turísticas aumenta en Sevilla en contra de la tendencia nacional

Un nuevo informe refleja que en la provincia de Sevilla se mantiene la tendencia de incremento de las viviendas turísticas pese a las medidas restrictivas aprobadas por ayuntamietos, Junta de Andalucía y Gobierno central. De acuerdo con el estudio realizado por la plataforma de análisis de datos del sector turístico Mabrian el nivel de concentración de pisos turísticos en Sevilla ha aumentado un 0,5% respecto a agosto del año pasado. La tendencia a nivel nacional, sin embargo, es la contraria: han bajado un 0,2%.

El informe de esta plataforma analiza la concentración de viviendas de uso turístico en cada una de las provincias españolas por kilómetro cuadrado habitado en este mes de agosto de 2025. Y, a continuación, lo compara con esta misma radiografía que fue realizada hace un año, en verano de 2024. El resultado es que a nivel nacional "se ha reducido la concentración territorial de viviendas turísticas". Concretamente, en 0,2 puntos al pasar de una media de 6,8 pisos turísticos por kilómetro habitado a 6,6.

Sólo desciende en Cádiz

Sin embargo, esta tendencia no se cumple en el caso de Andalucía. En todas las provincias, salvo en Cádiz, se produce un aumento de la concentración de viviendas de uso turístico en relación con el año pasado.

Sevilla lidera esta tendencia al alza. Según este portal de gestión de datos tiene en estos momentos 12,49 viviendas turísticas por cada kilómetro habitado, es decir, casi el doble de la media nacional y un 0,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Es la provincia que experimenta un mayor crecimiento y se sitúa ya a nivel nacional como la segunda con mayor concentración.

Esta clasificación la lidera, en cualquier caso, otra provincia andaluza: Málaga. Según esta plataforma de gestión de datos tiene en estos momentos 19,31 viviendas por kilómetro cuadrado habitado lo que supone un crecimiento de un 0,4%. El resto de provincias andaluzas, salvo Cádiz, también Crecen. Córdoba en un 0,2%; Jaén en un 0,1%, Granada el 0,2%; Almería el 0,1% y Huelva el 0,1%.

Datos oficiales

Según los datos del Registro Oficial de Turismo de la Junta de Andalucía, existen en estos momentos en la comunidad un total de 150.000 viviendas de uso turístico dadas de alta con 789.500 plazas. En la provincia de Sevilla el número asciende a 11.463 con 57.438 plazas de alta.

En el segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2025, la Junta de Andalucía ha cancelado 10.266 pisos en toda la comunidad autónoma de los cuales en torno a un millar están ubicados en la provincia de Sevilla.