La limpieza del Aljarafe, en juego: casi 200 empleados de la Mancomunidad amenazan con una huelga indefinida

Casi 200 trabajadores de limpieza y recogida de residuos de 27 municipios del Aljarafe sevillano están en pie de guerra. Los empleados esperan desde 2022 su estabilización después de que algunos lleven en su puesto de trabajo casi tres décadas como interinos, sin embargo, la Diputación de Sevilla y el Tribunal Supremo plantearon una serie de dudas que provocaron que la Mancomunidad tumbara el proceso de regularización de su situación laboral. Ahora, las manifestaciones se han convertido en un habitual y los empleados preparan una huelga indefinida.

Hace semanas que los paros se producen al final de la jornada laboral y ahora los trabajadores se manifestarán este viernes 29 de agosto bajo la portada de la Feria de Bormujos. Todo para exigir que antes de noviembre, cuando termina el plazo dado por la oferta pública de estabilización, se conviertan en funcionarios. Sin embargo, desde la administración mantienen todavía este proceso bloqueado a la espera de tener el respaldo legal necesario para aprobarlo.

En las últimas semanas, los trabajadores han realizado numerosas protestas al término de su jornada laboral. "No tienen interés en que estabilicemos", lamenta Jesús Medina, uno de los trabajadores afectados, que se manifestará este viernes bajo la portada de la Feria de Bormujos. Si la situación no cambia, el trabajador confirma que seguirán "con las movilizaciones en otros municipios hasta que desde CCOO Sevilla nos den el ok a la huelga indefinida". "No hemos querido esperar mas porque estamos viendo que el tiempo se nos termina", denuncia.

La oferta fue declarada nula

"Vamos a seguir en precario si los políticos que manejan actualmente la entidad no lo remedian", asegura Medina. En total, son 188 los trabajadores, la inmensa mayoría de ellos "fijos discontinuos", que reclaman mejores condiciones. De hecho, en la administración solo tres de los empleados, el interventor, la secretaria y la tesorera- que dependen del Estado- son funcionarios, mientras el resto espera la tan ansiada estabilización.

La Comisión Europea ha presionado a España para reducir el número de trabajadores interinos en la administración pública y le obliga a incluir en la ley la normativa europea al respecto. Ahora, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central trabajan para reducir la temporalidad en el empleo público hasta un 8%, cuando hace apenas unos años rondaba el 30%.

El contrato buscaba reducir los trabajadores temporales en la Mancomunidad. La oferta fue aprobada en mayo de 2022, tenía una duración de tres años, por lo que debería a haber terminado en mayo de este año. Sin embargo, según el presidente de la Mancomunidad, Isidoro Ramos, el tribunal determinó en 2024 "que las bases tenían una incongruencia insalvable". "Se pidió un dictamen jurídico que decía que había una contradicción insalvable y en el pleno de Mancomunidad de diciembre se aprobó por unanimidad la nulidad de ese acto", detalla.

"Respaldo jurídico"

Esta nulidad ha sido refrendada en julio por el Tribunal Supremo que señala "una serie de hechos jurídicos que plantea serias dudas sobre ese proceso de estabilización". Frente a la creencia de los sindicatos, el presidente de la Mancomunidad detalla que esta decisión del Alto Tribunal "ha trastocado todo el plan que estaba diseñado con sindicatos y partidos",

Ramos explica que la voluntad del pleno es continuar con el proceso de estabilización en cuanto se pueda. Para poder conseguirla, el también alcalde de Olivares ha reclamado "varios informes a la Diputación, al Ministerio de Función Pública, al Consejo Consultivo y a una empresa especializada". Todo para que les aclaren si pueden "seguir con el proceso". "El compromiso de esta presidencia es que, si nos dan el visto bueno, en cuestión de minutos seguiremos trabajando", subraya.

"Lo que no me pueden exigir es que tome decisiones que no tengan respaldo jurídico", insiste el alcalde de Olivares para señalar que entiende "la incertidumbre y los miedos que puedan tener" los trabajadores de la Mancomunidad. Con todo, ha confirmado que "van a seguir en sus puestos de trabajo hasta que se le dé una solución definitiva a esto".

El principal objetivo del pleno de la Mancomunidad es alcanzar la estabilización y Ramos sostiene que "todos los grupos van a votar a favor". Sin embargo, tampoco descarta obtener la negativa jurídica, lo que provocaría que la administración tuviera que recurrir a un concurso de mérito o un concurso de oposición abierta.