Policía Nacional
Detienen a un sospechoso de varios robos de Sevilla tras huir hasta Badajoz
Cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, se dio a la fuga y presuntamente arrolló con un vehículo a uno de los agentes
En la intervención de Badajoz se han practicado detenciones, pero no se ofrecen detalles al haberse decretado el secreto de las actuaciones
La operación policial que este miércoles por la mañana se llevó a cabo en la barriada pacense de Suerte de Saavedra tenía como objetivo detener a un varón sospechoso de varios robos en Sevilla, que presuntamente habría arrollado a un agente de la Policía Nacional con el vehículo en el que se dio a la fuga cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, según la información a la que ha tenido acceso este diario.
No obstante, fuentes oficiales no confirman este extremo, alegando que la investigación continúa abierta y que se ha decretado el secreto de las actuaciones. Desde la comisaría pacense se limitan a señalar que la operación está dirigida por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que tampoco ofrece detalles al respecto.
Agentes de la Policía Judicial de Sevilla estuvieron al frente del amplio dispositivo policial desplegado en Suerte de Saavedra, en el que participaron como apoyo la unidad canina, Seguridad Ciudadana y la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).
Según fuentes consultadas, se han practicado detenciones, aunque no ha trascendido el número ni tampoco si entre los arrestados se encontraría el sospechoso al que se seguía la pista, que habría buscado refugio en Badajoz para evitar la acción policial tras huir de Sevilla.
Los agentes se desplegaron en Suerte de Saavedra al amanecer y la intervención no se prolongó durante mucho tiempo. Poco después de las ocho de la mañana ya no había presencia policial en la zona.
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
- Las vallas y excavadoras invaden Sevilla: la ciudad vuelve de vacaciones con medio centenar de obras en sus calles
- La Junta de Andalucía reformará una zona de la Plaza de España sin uso para instalar oficinas administrativas
- Cómo conseguir entradas a la cripta del Patio de Banderas: lo más desconocido del Alcázar de Sevilla abre al público en septiembre
- Arranca un nuevo residencial del barrio de Cruz del Campo: 104 viviendas de Metrovacesa desde 402.000 euros