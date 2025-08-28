Imágenes de decenas de aves muertas en el Parque del Tamarguillo arrojan sombras sobre la gestión municipal

El Parque del Tamarguillo sigue cerrado una jornada más tras la aparición de una veintena de gansos muertos en la laguna en dos días, según el cálculo municipal. Sin embargo, vecinos que tienen huertos en la zona y saben cómo acceder al interior han hecho llegar a El Correo de Andalucía más de una decena de imágenes tomadas este jueves por la mañana, un día después de la retirada de estas aves, en las que se pueden observar a los animales muertos en la laguna, algunos incluso agonizando, rodeados de fango y suciedad. El Ayuntamiento de Sevilla insiste en que se ha tomado esta medida de manera temporal una vez se activó inmediatamente un protocolo de seguimiento que incluye la recogida de los ejemplares, el análisis de las aguas y la realización de necropsias para determinar con rigor las causas.

Estos mismos vecinos, con las imágenes y vídeos tomados, denuncian que no son solo gansos ni solo una veintena, con otro tipo de aves fallecidas por circunstancias que aún se desconocen. La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, Evelia Rincón, ha defendido que el cierre preventivo del parque "no busca ocultar nada, sino proteger tanto a la ciudadanía como a la fauna mientras se investigan los hechos". Esta decisión, explica, se ha hecho para "evitar el contacto de personas con dichos animales hasta que sepamos la causa de la muerte".

Aves muertas en el parque del Tamarguillo de Sevilla / El Correo

Rincón ha valorado también este jueves que se están haciendo "análisis exhaustivos sobre el terreno para no descartar cualquier causa". "Se han tomado muestras del agua, y del pozo que constantemente nutre a dicha laguna artificial. No debe ser falta de oxígeno, ya que los peces se encuentran en perfecto estado, así como las numerosas tortugas. Existe gran cantidad de aves en perfecto estado y disfrutando de la laguna, así como de las praderas. No podemos aventurar ninguna causa específica", ha añadido. Cuando tengan los resultados, afirma el Ayuntamiento de Sevilla que informará sobre ellos.

El Gobierno municipal recalca también que todas las actuaciones se están llevando a cabo con criterios técnicos y científicos y con total transparencia. Además, han contactado con los grupos municipales para explicar la situación, "demostrando la voluntad de mantener a la oposición al tanto de cada paso que se da".

20 gansos muertos en dos días

El Parque del Tamarguillo se cerró tras contabilizarse la muerte de más de 20 gansos en la laguna en dos días, martes y miércoles. Por segunda jornada consecutiva el Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, recibía un aviso de estos fallecimientos y la propia Evelia Rincón se desplazó hasta el lugar para comprobar la situación de primera mano.

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento ya tuvo constancia este martes de la aparición de siete ejemplares muertos en la laguna, que fueron retirados de manera inmediata y se enviaron para su análisis. Fuentes municipales descartaron una vinculación con un problema de mantenimiento: "La laguna del Tamarguillo se encuentra en correcto estado de mantenimiento y que recibe controles periódicos y llenado regular, lo que garantiza tanto el aporte de agua necesario como el seguimiento de sus condiciones ambientales".

El PSOE denuncia la "negligencia" del Gobierno de Sanz en la gestión

"Desde el Partido Socialista denunciamos la absoluta negligencia del Gobierno municipal de Sanz en la gestión de la crisis del Parque del Tamarguillo. En apenas dos días, han muerto más de una veintena de gansos en la laguna, y la única respuesta del señor Sanz ha sido cerrar el parque sin fecha de reapertura, tratando de ocultar el problema en lugar de afrontarlo con transparencia. Exigimos explicaciones claras", ha declarado el concejal Juan Tomás de Aragón.

"Las declaraciones de Evelia Rincón generan nuevas dudas. ¿Por qué se anuncia una necropsia de los animales cuando esa competencia no le corresponde a su delegación? ¿Con qué contrato y con qué empresa pretende llevarla a cabo? ¿Busca acaso un informe hecho a medida? ¿Por qué no se actúa con personal propio, como sería lo lógico?", se ha preguntado el concejal socialista. "El Gobierno municipal debe dejar de esconderse, dar la cara y asumir su responsabilidad. Estamos ante un grave problema ambiental y de salud pública que preocupa, y mucho, a nuestros vecinos, y no vamos a permitir que se silencie. Sevilla merece transparencia y soluciones, no más excusas".

La delegada de Limpieza, por su parte, ha criticado al PSOE que "intente utilizar un asunto tan sensible como la muerte de fauna en un parque para generar alarma y sembrar dudas sobre el trabajo de los técnicos municipales. Resulta irresponsable que, en lugar de apoyar la investigación con rigor y prudencia, busquen rédito político a costa de la tranquilidad de los vecinos".

Rincón ha pedido a los socialistas "que respeten el trabajo de los profesionales municipales y de los expertos implicados en la investigación. Sevilla necesita unidad, rigor y soluciones, no ataques partidistas ni declaraciones que sólo generan inquietud".