El PSOE insta al Ayuntamiento a recuperar el grafiti dedicado a SFDK de la mano de artistas urbanos locales

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha instado este jueves al Consistorio municipal a reponer, "de la mano de los artistas de arte urbano y de los grafiteros de Sevilla", el 'grafiti' dedicado al grupo sevillano de rap 'SFDK', que se encontraba ubicado en Pino Montano por ser el barrio de origen de la formación y fue eliminado "hace un año" como parte de la 'brigada antigrafitis' impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, según ha confirmado a Europa Press la corporación hispalense.

Según pudo saber El Correo de Andalucía, el Ayuntamiento se ha reunido con SFDK para encontrar otras alternativas y otros emplazamientos.

Muñoz pide una protección para grafitis históricos

Muñoz ha pedido en una nota emitida por el grupo socialista municipal la reposición "inmediata y consensuada" del "homenaje a SFDK", "en coordinación con los autores, el vecindario de Pino Montano y el tejido cultural", así como "establecer un mecanismo de protección para grafitis históricos e icónicos", con "criterios claros" y un "procedimiento de consulta previa a artistas, propietarios y vecinos".

La restauración de la pintada es, en palabras de Muñoz, una petición "de los grafiteros y de los artistas" de la capital andaluza, así como de los vecinos del barrio, que ha descrito como un enclave con un "un vínculo muy especial" con la corporación musical.

Para el portavoz, la borrada del grafiti denota la "poca sensibilidad" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que, según ha comentado, "ha llevado a cabo este borrado sin consultar absolutamente con nadie, ni con la comunidad de propietarios, ni con los vecinos de Pino Montano, ni con el grupo, ni con el propio autor del grafiti".

A su juicio, la decisión de la eliminación es muestra de una "incapacidad para diferenciar lo que es arte urbano, lo que es grafiti, de lo que pueden ser pintadas vandálicas" que, ha defendido, "indudablemente sí deben ser eliminadas".

Según ha añadido el PSOE de Sevilla, el mural de "más de veinte años de historia, era considerado un símbolo para miles de seguidores".

En los últimos días, diversos medios locales y ciudadanos a través de comentarios en redes sociales se han hecho eco del borrado de una inscripción mural en la que se podía leer el nombre del grupo con estética propia de arte urbano.

La noticia se dio a conocer tras la publicación de un vídeo del creador de contenido en redes 'Juanjyoza', quien paseando por la plaza de los Ascensoristas, en la que se encontraba la pintada, descubrió que había desaparecido. "Me acabo de dar cuenta de que han quitado el mítico grafiti de SFDK. Eso llevaba 2.000 millones de años y era un símbolo del barrio. Quitarlo me parece una liada", ha denunciado.